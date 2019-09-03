Илье Азару грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото с акции протеста

Специального корреспондента "Новой газеты" Илью Азара 2 сентября задержали полицейские на лестничной площадке рядом со своей квартирой, где спала маленькая дочь, сообщает издание.
"Задержали прямо в домашней одежде, и в тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", – пожаловался Азар.
Его доставили в отделение полиции, где на него составили протокол за повторное участие в несогласованной акции протеста (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Санкции статьи предусматривают до 30 суток ареста либо до 300 тысяч рублей штрафа.
Причиной для этого стала фотография, на которой Азар ест мороженое. На заднем фоне видно много людей. Правоохранители утверждают, что кадр сделан во время несогласованного шествия 31 августа против недопуска до выборов кандидатов в Мосгордуму.
Журналиста отпустили домой в тот же день после составления протокола.
Комментарии
Бедный ребёнок, которому нет и двух лет...Методички, методички.....Ждём бурю возмущения действиями правоохранителей. Ведитесь и дальше, сетевые хомяки.
3.09.2019 09:10
- гость -
А что не так? Меня тоже так же из дома забирали, а дома двое детей было 3 и 5 лет. У этих забирающих нет ни совести, ни чести. И с мозгами недостача. А вы сами тоже из полиции?
А что значит выражение "согласованная акция протеста"? Само понятие "протест", с точки зрения здравого смысла, не предполагает никакого "согласования": протест либо возникает, либо нет. ("Митинг", "акцию" - да, их можно согласовать.)
Что касается "митинга": гражданин страны находится на её территории, в общественном месте, ведёт себя культурно - за что задерживают? Что он нарушает?
Посмотрел на днях ролики с мест тех событий на ютубе, странное впечатление, больше вопросов, чем ответов...
А фото то где спорное ? А то как-то новость ни о чем.
Спасибо деду за Победу
3.09.2019 10:10
Жоржик
Оторви свою 5 точку, загугли сам или ты думаешь за тебя тут все сделают? Тут на вентилятор кинули и ждут домыслов и мнений
3.09.2019 10:12
- гость - Надо было что то сказать, да? Вы наверное из тех кто клеит на машину подобное и Спасибо родная за сына и за дочь? Молодец, рад за тебя
К примеру любку соболь не зарегистрировали депутаткой в госдуму наравне с несколькими десятками других претендентов.Любка соболь пускает клич(благо интернет есть):"Допускай,допускай!".Она возмущена:за кого её власти держат?И вот сотни и тысячи людей с хорошими лицами и,самое главное что умные,выходят на улицы и площадь куда им любка укажет.А также существуют СМИ,которые провозглашают лозунги "Допускай!" и "Выходи на улицу!"Августовские лозунги плавно заменяются сентябрьскими.
PS."Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве. Московская полиция предупредила граждан о недопустимости призывов к несогласованным акциям в столице и пообещала немедленно пресекать малейшие провокации. В ГУ МВД отметили, что отдельные лица в Сети продолжают призывать к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы, игнорируя неоднократные предупреждения правоохранительных органов. "Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом"@
любка в гордуму рвала устроиться
Это преступники, прикрывающиеся формой и шлемами...
Разделили народ на две стороны и стравливают.... Двадцать лет назад такого не было.
А синица уже дочирикалась.