Медведи бегут от лесных пожаров к алтайским селам

Жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов проинформировали об учащении случаев встреч человека с медведем, сообщает пресс-служба управления лесами Минприроды Алтайского края.

Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает, что в начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района.

В конце месяца участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.

Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей, к счастью, не зафиксировано.

Специалисты связывают миграцию диких животных, в том числе волков, кабанов, медведей и рысей с масштабными лесными пожарами на территории Красноярского края.

Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуют в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах.