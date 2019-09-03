Медведи бегут от лесных пожаров к алтайским селам

Жителей Первомайского, Топчихинского и Троицкого районов проинформировали об учащении случаев встреч человека с медведем, сообщает пресс-служба управления лесами Минприроды Алтайского края.
Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству предупреждает, что в начале августа след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка Первомайского района.
В конце месяца участковый лесничий видел купающегося в луже медведя внушительных размеров в четырех километрах от населенного пункта.
Также были замечены кабаны, от четырех до шести голов, на территории Бобровского лесничества. Случаев нападения диких животных на людей, к счастью, не зафиксировано.
Специалисты связывают миграцию диких животных, в том числе волков, кабанов, медведей и рысей с масштабными лесными пожарами на территории Красноярского края.
Во избежание несчастных случаев гражданам рекомендуют в ближайшее время отказаться от прогулок в лесных массивах.
Комментарии
Да уж, сходишь так за грибками. Придется с Сайгой гулять, хотя тоже могут нахлобучить за это егеря.
3.09.2019 10:08
Жоржик
Жора! сиди дома гоняй голубей, не ходи лишний раз в лес
как они миновали кемеровскую область? Сведений о сожратых нету. Может самолетом? Да и кабаны вокруг бобровки всегда отираются
"след косолапого заметили в 20 км от села Нижняя Петровка"
След медведя можно встретить в 30 км, от площади Октября Барнаула и о чём это говорит?
В Топчихинском районе вроде лесов то нет, одни лесополосы. Чего они там делают ? Или есть леса и я ошибаюсь ? Им же жрать что-то нужно, ежедневно и помногу. Скоту домашнему да и людям явная угроза будет.