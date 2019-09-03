Владимир Путин назвал чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, непорядочным человеком

Местные жители спросили главу государства, отправит ли он Ирину Алашкевич в отставку. Владимир Путин признался, что не слышал о том, что чиновницу подозревают в резких высказываниях, сообщает Irk.ru.
"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", – прокомментировал ситуацию президент.
Конфликт возник после того, как в сети появилась аудиозапись, на которой Ирина Алашкевич называет жителей Тулуна "алкашней, бичевней и быдлом".
Губернатор Иркутской области инициировал проверку аудиозаписи на предмет подлинности.
Комментарии
по результатам проверки будет установлено что Ирина Алашкевич ничего подобного не говорила или её слова были вырваны из контекста её фраз и неверно истолкованы окружающим её "быдлом из Тулуна"
Даже не сомневаюсь, это быдло необразованное не способное понять всю широту души этого прекрасного чиновника радеющего за своё место у кормушки, Вы отвлекаете ее вдруг что пропустит....
Назовите меня непорядочным человеком и пустите к кормушке хотя бы на пару годиков
"Путин признался, что не слышал"
У него о чём не спросят всё он не слышал. Он что в батискафе живёт?
Да ну, наоборот эту мелкую сошку показательно выпорят сейчас. Царь пришел, царь за народ заступился.
Нашли арбитра - он постоянно публично лжет и оскорбляет людей, прикрываясь должностью, одно бандерлоги чего стоит...
Путин сам же взрастил и выкормил всю эту едоросню, а теперь девочкой прикидывается.
Нас Ирина Алашкевич с пенсией кинула или Владимир Владимирович ???
3.09.2019 10:47
- гость -
Как раз нет, выпорят, и выгонят. Всё дело в том, что фраза действительно вырвана из контекста. Из полной записи понятно, что чиновница поносит не всех жителей Тулуна, а именно почитателей президента, "готовых целовать землю, по которой он ходил". Так, что ещё как выгонят. Если б она так сказала бы про навальнят, например, думается всё было бы наоборот. ИМХО, конечно.
его вертикаль...
3.09.2019 11:43
- гость -
Нас Ирина Алашкевич с пенсией кинула или Владимир Владимирович ???
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Кто сильнее Путин или миллион "ирин алашкевичей" + идеологически-информационная поддержка Западом последних через СМИ, культуру, науку и образование?
Эта Алкашевич вроде бы из КПРФ?..
3.09.2019 12:59
М
Опять ты со своим бредом? Не надоело еще такую чушь без конца тиражировать?
М, шта? Запад поддерживает чинуш алашкевичей? Путин слабее своих провинциальных чиновников? Что ты несёшь, полоумный?
А что, статью за разжигание и публичное оскорбление уже отменили? Или эта статья к боярам не относится, только к тем, кого боярыня назвала "быдлом"?