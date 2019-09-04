Мэрия намерена избавиться от кофейни на месте "Барнаульского разлома"

Кофейня, расположенная на месте бывшего "Барнаульского разлома" (ул. Партизанская, 60), уже открылась и принимает посетителей, но с этим не собирается мириться мэрия, которая требует снести объект.
Как сообщает "Банкфакс", городская администрация готовит документы для подачи иска в Арбитражный суд Алтайского края против собственника заведения, чтобы добиться демонтажа объекта.
При этом СМИ еще в середине лета сообщали, что исковое заявление уже подано. Речь шла о том, что 21 июня мэрия обратилась в Арбитражный суд Алтайского края и предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. Но в картотеке дел его не значилось.
Власти настаивают, что объект построили здесь без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, он является временным, а по утверждению мэрии – капитальным.
Ранее скандальное сооружение решили продать за 20 млн рублей. Автор объявления заверял, что проект согласован со всеми компетентными органами.
Участки на ул. Партизанской, 60 и 62 известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его.
В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "Барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города.
В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта.
Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.
Комментарии
чё комуто ручку не позолотили или кто-то сибе присмотрел эту землю?
присмотрел
мясный бутик воведут..
Да пусть работаю люди, лучше бы не мешали им. Неужели вновь возведенный забор или пустырь лучше?
Что-то не то с этим местом! Надо батюшку вызвать, или шамана какого. Пусть бы покамлали...
А вот если бы там решили церковь поставить, то власть бы против не была!
Они бы так пивнушки сносли. Понатыкано по 10 шт на квадратный метр. Кофейня помешала, под очередной пивняк места не хватило.
Опять та же песня, что и с мойкой на Ползунова, сначала отстроят потом судятся, так эти заведения же тоже изначально как то появляются? Разрешение же кто то давал.