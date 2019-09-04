Мэрия намерена избавиться от кофейни на месте "Барнаульского разлома"

Кофейня, расположенная на месте бывшего "Барнаульского разлома" (ул. Партизанская, 60), уже открылась и принимает посетителей, но с этим не собирается мириться мэрия, которая требует снести объект.

Как сообщает "Банкфакс", городская администрация готовит документы для подачи иска в Арбитражный суд Алтайского края против собственника заведения, чтобы добиться демонтажа объекта.

При этом СМИ еще в середине лета сообщали, что исковое заявление уже подано. Речь шла о том, что 21 июня мэрия обратилась в Арбитражный суд Алтайского края и предварительное заседание по делу назначено на 30 июля. Но в картотеке дел его не значилось.

Власти настаивают, что объект построили здесь без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, он является временным, а по утверждению мэрии – капитальным.

Ранее скандальное сооружение решили продать за 20 млн рублей. Автор объявления заверял, что проект согласован со всеми компетентными органами.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62 известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели здесь элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его.

В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "Барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города.

В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта.

Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.