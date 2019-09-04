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Скворцова: рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели

, ИА "Амител"
Министр подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний для долгой жизни
Скворцова рассказала, как у женщин и мужчин выросла продолжительность жизни / Фото: cdn.postnews.ru

Скворцова рассказала, как у женщин и мужчин выросла продолжительность жизни / Фото: cdn.postnews.ru

С начала этого года выросла продолжительность жизни в России у женщин и мужчин, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА "Новости".

"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – сказала Скворцова.

По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Скворцова подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний, для того чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.

Ранее министр рассказала, как увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет. В частности нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья – диспансеризация и профилактические осмотры.

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.09.2019 09:35
- гость -

она бухает? курит? или просто издевается это говоря?

2  4
4.09.2019 09:35
- гость -

1 Гонконг 84.1
2 Япония 83.9
3 Швей­цария 83.5
4 Испания 83.3
5 Италия 83.2
6 Сингапур 83.2
7 Австра­лия 83.1
8 Исландия 82.9
9 Франция 82.7
10 Израиль 82.7
11 Швеция 82.6
12 Канада 82.5
13 Южная Корея 82.4
14 Норвегия 82.3
15 Люксем­бург 82.0
16 Нидер­ланды 82.0
17 Новая Зелан­дия 82.0
18 Австрия 81.8
19 Андорра 81.7
20 Велико­британия 81.7
21 Ирландия 81.6
22 Финлян­дия 81.5
23 Греция 81.4
24 Порту­галия 81.4
25 Бельгия 81.3
26 Германия 81.2
27 Словения 81.1
28 Мальта 81.0
29 Дания 80.9
30 Кипр 80.7
31 Лихтен­штейн 80.4
32 Коста-Рика 80.0
33 Куба 79.9
34 Ливан 79.8
35 Чили 79.7
36 Соеди­нён­ные Штаты Америки 79.5
37 Чехия 78.9
38 Албания 78.5
39 Катар 78.3
40 Панама 78.2
41 Доминика 78.0
42 Хорватия 77.8
43 Польша 77.8
44 Эстония 77.7
45 Мальдивы 77.6
46 Уругвай 77.6
47 Бруней 77.4
48 Объе­динён­ные Арабские Эмираты 77.4
49 Мексика 77.3
50 Черногория 77.3
51 Оман 77.3
52 Босния и Герцего­вина 77.1
53 Бахрейн 77.0
54 Словакия 77.0
55 Аргентина 76.7
56 Эквадор 76.6
57 Антигуа и Барбуда 76.5
58 Вьетнам 76.5
59 Китай 76.4
60 Алжир 76.3
61 Иран 76.2
62 Барбадос 76.1
63 Венгрия 76.1
64 Ямайка 76.1
65 Марокко 76.1
66 Турция 76.0
67 Маке­дония 75.9
68 Тунис 75.9
69 Багам­ские Острова 75.8
70 Брази­лия 75.7
71 Никарагуа 75.7
72 Сент-Люсия 75.7
73 Румыния 75.6
74 Малай­зия 75.5
75 Шри-Ланка 75.5
76 Таиланд 75.5
77 Сербия 75.3
78 Перу 75.2
79 Самоа 75.2
80 Болгария 74.9
81 Маврикий 74.9
82 Армения 74.8
83 Кувейт 74.8
84 Литва 74.8
85 Латвия 74.7
86 Саудов­ская Аравия 74.7
87 Вене­суэла 74.7
88 Колумбия 74.6
89 Иордания 74.5
90 Сент-Китс и Невис 74.4
91 Домини­кана 74.0
92 Сальва­дор 73.8
93 Гренада 73.8
94 Гондурас 73.8
95 Гвате­мала 73.7
96 Сейшель­ские Острова 73.7
97 Маршалловы Острова 73.6
98 Палестина 73.6
99 Грузия 73.4
100

0  2
4.09.2019 09:36
- гость -

100 Палау 73.4
101 Сент-Винсент и Гренадины 73.3
102 Парагвай 73.2
103 Тонга 73.2
104 Беларусь 73.1
105 Кабо-Верде 73.0
106 Бангла­деш 72.8
107 Вануату 72.3
108 Азербай­джан 72.1
109 Ливия 72.1
110 Украина 72.1
111 Южная Корея 71.9
112 Египет 71.7
113 Молдова 71.7
114 Суринам 71.5
115 Узбеки­стан 71.4
116 Россия 71.2
117 Таджики­стан 71.2
118 Кыргыз­стан 71.1
119 Соломо­новы Острова 71.0
120 Сирия 71.0
121 Трини­дад и Тобаго 70.8
122 Белиз 70.6
123 Бутан 70.6
124 Непал 70.6
125 Фиджи 70.4
126 Ирак 70.0
127 Казах­стан 70.0
128 Боливия 69.5
129 Монголия 69.5
130 Индо­незия 69.4
131 Камбоджа 69.3
132 Микро­незия 69.3
133 Филип­пины 69.2
134 Тимор-Лешти 69.2
135 Индия 68.8
136 Туркмени­стан 68.0
137 Ботсвана 67.6
138 Руанда 67.5
139 Сенегал 67.5
140 Кения 67.3
141 Лаос 67.0
142 Гайана 66.8
143 Сан-Томе и Принсипи 66.8
144 Мьянма 66.7
145 Пакистан 66.6
146 Габон 66.5
147 Кирибати 66.5
148 Мада­гаскар 66.3
149 Танзания 66.3
150 Эфиопия 65.9
151 Папуа — Новая Гвинея 65.7
152 Эритрея 65.5
153 Йемен 65.2
154 Конго 65.1
155 Намибия 64.8
156 Судан 64.7
157 Афгани­стан 64.0
158 Комор­ские Острова 63.9
159 Малави 63.7
160 Гаити 63.6
161 Маври­тания 63.4
162 Южная Африка 63.4
163 Гана 63.0
164 Либерия 63.0
165 Джибути 62.6
166 Замбия 62.3
167 Ангола 61.8
168 Зимбабве 61.7
169 Гамбия 61.4
170 Бенин 61.2
171 Буркина Фасо 60.8
172 Гвинея 60.6
173 Того 60.5
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180 Свази­ленд 58.3
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183 Гвинея-Бисау 57.8
184 Южный Судан 57.3
185 Сомали 56.7
186 Лесото 54.6
187 Кот-д’Ивуар 54.1
188 Нигерия 53.9
189 Чад 53.2
190 Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика 52.9
191 Сьерра-Леоне 52.2

1  2
4.09.2019 09:36
не влезло

короч мы на 116

1  2
4.09.2019 09:39
- гость -

Всегда приятно читать такие новости! У людей стабильно растут зарплаты и продолжительность жизни. Кстати, никто не знает, какую страну имела ввиду эта тетенька? Хочу хоть глазком посмотреть, а может, и перебраться туда на ПМЖ...

2  2
4.09.2019 09:39
ГостьЯ

4.09.2019 09:36
не влезло

Будьте добры, озвучьте цифру, которая стоит рядом с числом 116.

0  2
4.09.2019 09:39
Всё в России отлично

Всё в России отлично: и президент круче всех, и премьер "умные" советы дает, а уж министры финансов вообще в на самом верху мировых рейтингов, да вот только народ дерьмовый -не ценит правителей и мчтает свалить с "великой " Родины. А продолжительность жизни, а самое главное -качество жизни, мы можем наблюдать воочию лично и нас это не радует.

1  2
4.09.2019 09:40
ГостьЯ

4.09.2019 09:36
- гость -

Спасибо.

0  2
4.09.2019 09:40
- гость -

Это видимо из той же оперы
https://www.amic.ru/news/446055/

1  2
4.09.2019 09:43
- гость -

Скворцов А - чирикает!!!
гнать ее в шею за враньЁ

1  2
4.09.2019 09:45
Ируся

В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году

видимо,прям перед выборами и случится....

0  2
4.09.2019 09:47
озвучьте цифру

71,2

как ее выгнать та? ктож позволит?

0  2
4.09.2019 09:52
Медведь-шатун

Вранье в России превышает все показатели, ....

0  2
4.09.2019 09:54
Ируся

давно ходят разговоры,что снимут ее скоро........

0  2
4.09.2019 10:06
- гость -

В очередной раз понимаю, Скворцова и ей подобные живут в своей стране, а не в России

1  3
4.09.2019 10:11
- гость -

Надо местного толмача генеральной линии партии послушать. Технарь, ты где? Есть что выплюнуть?

0  2
4.09.2019 10:16
барнаулец

Министр подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний для долгой жизни....

Дорогой министр, никакой профилактикой вы не занимаетесь, одна говорильня. Очень крепко посадили население на лекарства, которое действительно продляет некачественную по состоянию здоровья жизнь стариков, отдают они при этом треть пенсии.
Продляя таким образом жизнь, вы не только подвергаете мучениям стариков, но и их близких, вынужденных ухаживать за немощными.

0  2
4.09.2019 10:16
- гость -

4.09.2019 09:36
- гость -
"По ее словам, СКОРОСТЬ увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели". Причем здесь сама продолжительность.

0  2
4.09.2019 10:18
- гость -

Продляя жизнь людей за счет лекарств, а не за счет здорового образа жизни, люди кормят фармацевтов и их торговые сети: аптеки.

1  2
4.09.2019 10:20
- гость -

И со скоростью тоже все понятно. Западные люди давно на лекарствах сидят, а россиян только за последние 25-28 лет подсадили.Это достижения которым следует стыдиться.

0  2
4.09.2019 10:29
- гость -

что необходимо заниматься профилактикой заболеваний для долгой жизни...
И для этого сделали невозможным записаться вы поликлинику и месяцами вылавливать талон - оригинально.

0  2
4.09.2019 10:30
- гость -

не зря Рошаль уверяет гнать Голикову и поскорей, Скворцова не далеко ушла от нее

0  2
4.09.2019 10:34
- гость -

про Скворцову: Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ... Вот ей Богу, не отнять ни прибавить... И это властная вертикаль, прости Господи, и дальше будет еще вертикалистее....

0  2
4.09.2019 10:36
- гость -

Объясните мне тупому фразу: "За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5",
Я понимаю как за 7 месяцев можно увеличить выпуск продукции, прибыль, население в городе, но КАК ПОНЯТЬ ЧТО ЗА 7 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ??? Или все просто--кто эти 7 месяцев прожил, у того и продолжительность жизни на эти 7 месяцев выросла?

0  2
4.09.2019 10:39
1

На Кашпировского похожа. Верь мне!!! Верю!!!

0  2
4.09.2019 10:51
- гость -

сколько можно врать. Вывод один какой правитель такие и подчиненные - параллель.

0  2
4.09.2019 10:54
- гость -

Эти сказочные существа живут в другой России, в которой даже продавщицы морожена другие. Что уж про продолжительность жизни говорить.

0  2
4.09.2019 10:56
- гость -

т.е. после выхода на пенсию мужик проживет 3 года 8 месяца. класс!!!

0  2
4.09.2019 11:04
- гость -

10:51, так и есть. Если ваш начальник лжец и вор, то и вам можно лгать и воровать и вас за это не накажут.

0  2
4.09.2019 11:30
- гость -

Такими духозахватывающими темпами ср пр жизни 2036 году улетит в бесконечность и пенсии станут ваще не нужны. Страна загадок и чудес.

0  2
4.09.2019 11:39
- гость -

Плавно подводят к повышению пенсионного возраста к 70 годам.

1  2
4.09.2019 11:41
- гость -

А численность населения сокращается. Больше сотни тысяч за квартал, без войны и эпидемии.

0  2
4.09.2019 11:42
- гость -

Вроде не 1 апреля. Ее к Петросяну надо, самое то.

0  2
4.09.2019 12:11
- гость -

брешет. В сад бабушку , морковь полоть.

0  1
4.09.2019 12:27
- гость -

4.09.2019 12:11
- гость -
Эта бабушка морковь полоть не будет. Этой бабушке на пляже внучки будут подавать Викторию на блюдечке с золотой каемочкой

0  1
4.09.2019 13:02
Злая гостья

Точняк, пенсионный возраст повысят до 80 лет.

1  1
4.09.2019 13:35
- гость -

и кто же заминусовал все посты, сказочный нигелист подпишитесь

0  1
4.09.2019 13:56
- гость -

Обычное обследование УЗИ простаты. Обратился к врачу в начале апреля, талон дали на 27 августа. В этот же день, с результатом обследования, записался к урологу, талон дали на 5 сентября.

0  1
4.09.2019 15:01
- гость -

и кто же заминусовал все посты
о тут есть такая функция оказывается, и на кой ляд она тут?

0  1
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