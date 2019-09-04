Скворцова: рост продолжительности жизни россиян превышает все мировые показатели

С начала этого года выросла продолжительность жизни в России у женщин и мужчин, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА "Новости".
"За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5", – сказала Скворцова.
По ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Скворцова подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний, для того чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью.
Ранее министр рассказала, как увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет. В частности нужно прививать культуру здоровой жизни в детсаду, школе, университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья – диспансеризация и профилактические осмотры.
В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году.
Комментарии
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1 Гонконг 84.1
2 Япония 83.9
3 Швейцария 83.5
4 Испания 83.3
5 Италия 83.2
6 Сингапур 83.2
7 Австралия 83.1
8 Исландия 82.9
9 Франция 82.7
10 Израиль 82.7
11 Швеция 82.6
12 Канада 82.5
13 Южная Корея 82.4
14 Норвегия 82.3
15 Люксембург 82.0
16 Нидерланды 82.0
17 Новая Зеландия 82.0
18 Австрия 81.8
19 Андорра 81.7
20 Великобритания 81.7
21 Ирландия 81.6
22 Финляндия 81.5
23 Греция 81.4
24 Португалия 81.4
25 Бельгия 81.3
26 Германия 81.2
27 Словения 81.1
28 Мальта 81.0
29 Дания 80.9
30 Кипр 80.7
31 Лихтенштейн 80.4
32 Коста-Рика 80.0
33 Куба 79.9
34 Ливан 79.8
35 Чили 79.7
36 Соединённые Штаты Америки 79.5
37 Чехия 78.9
38 Албания 78.5
39 Катар 78.3
40 Панама 78.2
41 Доминика 78.0
42 Хорватия 77.8
43 Польша 77.8
44 Эстония 77.7
45 Мальдивы 77.6
46 Уругвай 77.6
47 Бруней 77.4
48 Объединённые Арабские Эмираты 77.4
49 Мексика 77.3
50 Черногория 77.3
51 Оман 77.3
52 Босния и Герцеговина 77.1
53 Бахрейн 77.0
54 Словакия 77.0
55 Аргентина 76.7
56 Эквадор 76.6
57 Антигуа и Барбуда 76.5
58 Вьетнам 76.5
59 Китай 76.4
60 Алжир 76.3
61 Иран 76.2
62 Барбадос 76.1
63 Венгрия 76.1
64 Ямайка 76.1
65 Марокко 76.1
66 Турция 76.0
67 Македония 75.9
68 Тунис 75.9
69 Багамские Острова 75.8
70 Бразилия 75.7
71 Никарагуа 75.7
72 Сент-Люсия 75.7
73 Румыния 75.6
74 Малайзия 75.5
75 Шри-Ланка 75.5
76 Таиланд 75.5
77 Сербия 75.3
78 Перу 75.2
79 Самоа 75.2
80 Болгария 74.9
81 Маврикий 74.9
82 Армения 74.8
83 Кувейт 74.8
84 Литва 74.8
85 Латвия 74.7
86 Саудовская Аравия 74.7
87 Венесуэла 74.7
88 Колумбия 74.6
89 Иордания 74.5
90 Сент-Китс и Невис 74.4
91 Доминикана 74.0
92 Сальвадор 73.8
93 Гренада 73.8
94 Гондурас 73.8
95 Гватемала 73.7
96 Сейшельские Острова 73.7
97 Маршалловы Острова 73.6
98 Палестина 73.6
99 Грузия 73.4
100
100 Палау 73.4
101 Сент-Винсент и Гренадины 73.3
102 Парагвай 73.2
103 Тонга 73.2
104 Беларусь 73.1
105 Кабо-Верде 73.0
106 Бангладеш 72.8
107 Вануату 72.3
108 Азербайджан 72.1
109 Ливия 72.1
110 Украина 72.1
111 Южная Корея 71.9
112 Египет 71.7
113 Молдова 71.7
114 Суринам 71.5
115 Узбекистан 71.4
116 Россия 71.2
117 Таджикистан 71.2
118 Кыргызстан 71.1
119 Соломоновы Острова 71.0
120 Сирия 71.0
121 Тринидад и Тобаго 70.8
122 Белиз 70.6
123 Бутан 70.6
124 Непал 70.6
125 Фиджи 70.4
126 Ирак 70.0
127 Казахстан 70.0
128 Боливия 69.5
129 Монголия 69.5
130 Индонезия 69.4
131 Камбоджа 69.3
132 Микронезия 69.3
133 Филиппины 69.2
134 Тимор-Лешти 69.2
135 Индия 68.8
136 Туркменистан 68.0
137 Ботсвана 67.6
138 Руанда 67.5
139 Сенегал 67.5
140 Кения 67.3
141 Лаос 67.0
142 Гайана 66.8
143 Сан-Томе и Принсипи 66.8
144 Мьянма 66.7
145 Пакистан 66.6
146 Габон 66.5
147 Кирибати 66.5
148 Мадагаскар 66.3
149 Танзания 66.3
150 Эфиопия 65.9
151 Папуа — Новая Гвинея 65.7
152 Эритрея 65.5
153 Йемен 65.2
154 Конго 65.1
155 Намибия 64.8
156 Судан 64.7
157 Афганистан 64.0
158 Коморские Острова 63.9
159 Малави 63.7
160 Гаити 63.6
161 Мавритания 63.4
162 Южная Африка 63.4
163 Гана 63.0
164 Либерия 63.0
165 Джибути 62.6
166 Замбия 62.3
167 Ангола 61.8
168 Зимбабве 61.7
169 Гамбия 61.4
170 Бенин 61.2
171 Буркина Фасо 60.8
172 Гвинея 60.6
173 Того 60.5
174 Нигер 60.4
175 Уганда 60.2
176 Демократическая Республика Конго 60.0
177 Мозамбик 58.9
178 Камерун 58.6
179 Мали 58.5
180 Свазиленд 58.3
181 Бурунди 57.9
182 Экваториальная Гвинея 57.9
183 Гвинея-Бисау 57.8
184 Южный Судан 57.3
185 Сомали 56.7
186 Лесото 54.6
187 Кот-д’Ивуар 54.1
188 Нигерия 53.9
189 Чад 53.2
190 Центрально-Африканская Республика 52.9
191 Сьерра-Леоне 52.2
короч мы на 116
Всегда приятно читать такие новости! У людей стабильно растут зарплаты и продолжительность жизни. Кстати, никто не знает, какую страну имела ввиду эта тетенька? Хочу хоть глазком посмотреть, а может, и перебраться туда на ПМЖ...
4.09.2019 09:36
не влезло
Будьте добры, озвучьте цифру, которая стоит рядом с числом 116.
Всё в России отлично: и президент круче всех, и премьер "умные" советы дает, а уж министры финансов вообще в на самом верху мировых рейтингов, да вот только народ дерьмовый -не ценит правителей и мчтает свалить с "великой " Родины. А продолжительность жизни, а самое главное -качество жизни, мы можем наблюдать воочию лично и нас это не радует.
4.09.2019 09:36
- гость -
Спасибо.
Это видимо из той же оперы
https://www.amic.ru/news/446055/
Скворцов А - чирикает!!!
гнать ее в шею за враньЁ
В конце прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда жители страны начнут жить до 78 лет. По ее словам, это случится в 2024 году
видимо,прям перед выборами и случится....
71,2
как ее выгнать та? ктож позволит?
Вранье в России превышает все показатели, ....
давно ходят разговоры,что снимут ее скоро........
В очередной раз понимаю, Скворцова и ей подобные живут в своей стране, а не в России
Надо местного толмача генеральной линии партии послушать. Технарь, ты где? Есть что выплюнуть?
Министр подчеркнула, что необходимо заниматься профилактикой заболеваний для долгой жизни....
Дорогой министр, никакой профилактикой вы не занимаетесь, одна говорильня. Очень крепко посадили население на лекарства, которое действительно продляет некачественную по состоянию здоровья жизнь стариков, отдают они при этом треть пенсии.
Продляя таким образом жизнь, вы не только подвергаете мучениям стариков, но и их близких, вынужденных ухаживать за немощными.
4.09.2019 09:36
- гость -
"По ее словам, СКОРОСТЬ увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели". Причем здесь сама продолжительность.
Продляя жизнь людей за счет лекарств, а не за счет здорового образа жизни, люди кормят фармацевтов и их торговые сети: аптеки.
И со скоростью тоже все понятно. Западные люди давно на лекарствах сидят, а россиян только за последние 25-28 лет подсадили.Это достижения которым следует стыдиться.
что необходимо заниматься профилактикой заболеваний для долгой жизни...
И для этого сделали невозможным записаться вы поликлинику и месяцами вылавливать талон - оригинально.
не зря Рошаль уверяет гнать Голикову и поскорей, Скворцова не далеко ушла от нее
про Скворцову: Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ... Вот ей Богу, не отнять ни прибавить... И это властная вертикаль, прости Господи, и дальше будет еще вертикалистее....
Объясните мне тупому фразу: "За прошедшие семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 лет, у мужчин на десять лет меньше – 68,5",
Я понимаю как за 7 месяцев можно увеличить выпуск продукции, прибыль, население в городе, но КАК ПОНЯТЬ ЧТО ЗА 7 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ??? Или все просто--кто эти 7 месяцев прожил, у того и продолжительность жизни на эти 7 месяцев выросла?
На Кашпировского похожа. Верь мне!!! Верю!!!
сколько можно врать. Вывод один какой правитель такие и подчиненные - параллель.
Эти сказочные существа живут в другой России, в которой даже продавщицы морожена другие. Что уж про продолжительность жизни говорить.
т.е. после выхода на пенсию мужик проживет 3 года 8 месяца. класс!!!
10:51, так и есть. Если ваш начальник лжец и вор, то и вам можно лгать и воровать и вас за это не накажут.
Такими духозахватывающими темпами ср пр жизни 2036 году улетит в бесконечность и пенсии станут ваще не нужны. Страна загадок и чудес.
Плавно подводят к повышению пенсионного возраста к 70 годам.
А численность населения сокращается. Больше сотни тысяч за квартал, без войны и эпидемии.
Вроде не 1 апреля. Ее к Петросяну надо, самое то.
брешет. В сад бабушку , морковь полоть.
4.09.2019 12:11
- гость -
Эта бабушка морковь полоть не будет. Этой бабушке на пляже внучки будут подавать Викторию на блюдечке с золотой каемочкой
Точняк, пенсионный возраст повысят до 80 лет.
и кто же заминусовал все посты, сказочный нигелист подпишитесь
Обычное обследование УЗИ простаты. Обратился к врачу в начале апреля, талон дали на 27 августа. В этот же день, с результатом обследования, записался к урологу, талон дали на 5 сентября.
и кто же заминусовал все посты
о тут есть такая функция оказывается, и на кой ляд она тут?