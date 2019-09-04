Барнаул вошел в список городов с самым загрязненным воздухом

Барнаул включили в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает Минприроды.
Как следует из проекта государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа, 57% участников антирейтинга расположены в СФО.
В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.
В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.
В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.
Ранее появилась информация, что Рубцовск попал в десятку наиболее грязных городов РФ по оценке аналитиков портала недвижимости Domofond.ru.
Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России. В общей сложности оценку чистоты дали свыше 90 тысяч человек.
Комментарии
Откуда? Все заводы развалили...
ТЭЦ-2,3 угольное отопление зимой в городе
В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия чёрной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.
А что из этого имеется в Барнауле?
>ТЭЦ-2,3 угольное отопление зимой в городе
Это типа угольная промышленность?
А Челябинск,видимо,эталон чистого воздуха........ну-ну.......
Барнаул во всех рейтингах первый
пора бы уже привыкнуть
о! не дадим построить очередной завод на месте бывшего ашана!
Наиболее значимый загрязнитель воздуха в городах - автомобильный транспорт
Надо еще больше вырубать деревья
Зато Москвы в списке нет.
А как туда приедешь и в горле першить начинает, так это от большого количество денег и умных людей
Гостю в 12:14. Ну не приезжай, в чем проблема?
Ну это в центре, наверное. У нас на Южном - благодать..
4.09.2019 12:56
- гость -
Ну это в центре, наверное. У нас на Южном - благодать..
Ну кому как... Вонь от очистных совсем не похожа на благодать
В настоящий момент основные причины загрязнения воздуха две.
1. Автотранспорт.
Можно снизить влияние но для этого нужно создать условия, чтобы горожане не использовали личные автомобили для ежедневных поездок. Т.е. необходимо развивать общественный транспорт в приоритетном порядке. При этом ежедневное использование личного автомобиля должно быть не выгодным (платная парковка в городе).
2. Газификация частного сектора.
Необходим полный отказ от угля для частных домов. Пользуясь монополистическим положением гос.монополии по факту тормозят проведения газификации в РФ. Необходимо субсидирование либо выкрутить монополистам руки и вернуть на грешную землю.
4.09.2019 11:57
Гость
Надо еще больше вырубать деревья
продолжу 11-57. Уничтожать парки и строить вместо них церкви.
И постепенно наступает экологический чернобыль.
У барнаульцев походу пуканы бомбанули , из за того что их город признали одним из самых грязных, в плане выбросов в атмосферу. ))))
Откуда? Ни заводов, ни фабрик! И самый грязный воздух!
4.09.2019 11:21
- гость -
Откуда? Все заводы развалили...
По городу ездят автобусы, газели, грузовые машины с чёрными выхлопами, плюс увеличения автотранспорта.
Тэц.
Вырубка деревьев.
Вообще в России нет никакой экологической программы.
4.09.2019 13:46
АБОРИГЕН
2. Газификация частного сектора.
Да только оно не всем жителям частных секторов доступно по цене.
Грязный воздух в безветрие, в сильный мороз, особенно в центральной части. В сильный ветер - пыль с полей - воздух сухой. Но все-таки намного чище стало после повсеместного закрытия промпредприятий вдоль Оби.ТЭЦ-3 - несчитается, труба высокая и на газу
4.09.2019 13:37
Барнаулец
Какие еще очистные на Южном? Это вы от запаха канализации с Восточного разумом помутились.
4.09.2019 12:14
- гость -
Зато Москвы в списке нет.
А как туда приедешь и в горле першить начинает, так это от большого количество денег и умных людей
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В Москве гораздо чище воздух, чем в Барнауле. Нет этого жуткого смога зимой, а летом пыли и взвеси в воздухе. Я про хронический бронхит, которым мучалась в Барнауле, забыла.
Чему удивляться ! Сколько деревьев и парковых зон вырубили ?! Откуда чистому воздуху браться , до океанов далеко .