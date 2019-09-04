Барнаул вошел в список городов с самым загрязненным воздухом

Барнаул включили в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает Минприроды.

Как следует из проекта государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа, 57% участников антирейтинга расположены в СФО.

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В большинстве городов с наибольшим загрязнением атмосферы находятся крупные промышленные центры: предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, угольной и горнодобывающей промышленности.

В Росгидромете также отмечают, что все наиболее загрязненные города расположены в азиатской части России. Эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей, поэтому уровень загрязнения воздуха растет.

Ранее появилась информация, что Рубцовск попал в десятку наиболее грязных городов РФ по оценке аналитиков портала недвижимости Domofond.ru.

Исследователи пришли к такому выводу на основе опроса населения 200 городов России. В общей сложности оценку чистоты дали свыше 90 тысяч человек.