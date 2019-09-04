Негде будет рожать: бийчан встревожила новость о закрытии роддома

Информацию о закрытии "бозовского" родильного дома прокомментировал глава города Александр Студеникин, сообщает "Наш Бийск".
"Речи о полном закрытии родильного отделения 2-й городской больницы не идет. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что сократился поток рожениц. Поэтому пациенток направляют в ЦГБ. Если тенденция не поменяется, то часть помещений роддома 2-й городской больницы будет передана под женскую консультацию", – опроверг информацию глава Бийска.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что причиной закрытия роддома стало отсутствие врача-анестезиолога. В ЦГБ женщин перевозили якобы по устному поручению.
Комментарии
"Зачем вам машина если у вас нет дорог? Ха-ха-ха"
Зачам вам роддом если нет рожениц?
Ужас, ну ничего, давайте уже тогда в ванных, по старинке, должно быть нормально! Зачем нужны роддомы вообще.
Всех в перинатальный!
говорят в поле раньше рожали в стогу сена, а после обеда уже и дальше продолжали косить.
Не "борзовского", а "бозовского" от БОЗ (Бийский олеумный завод). Раньше называлась "больница БОЗ".
4.09.2019 13:42
- гость -
Всех в перинатальный!
А оно так и есть у меня сноха недавно рожала в Бийске, два раза писала отказную т перинатального
4.09.2019 13:51
- гость -
Вам кто-то мешает рожать в поле?
В своё время чиновники усердно закрывали детские сады и школы так как не было детей. Теперь в садик ребёнка отдать проблема