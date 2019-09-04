Негде будет рожать: бийчан встревожила новость о закрытии роддома

Информацию о закрытии "бозовского" родильного дома прокомментировал глава города Александр Студеникин, сообщает "Наш Бийск".

"Речи о полном закрытии родильного отделения 2-й городской больницы не идет. На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что сократился поток рожениц. Поэтому пациенток направляют в ЦГБ. Если тенденция не поменяется, то часть помещений роддома 2-й городской больницы будет передана под женскую консультацию", – опроверг информацию глава Бийска.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что причиной закрытия роддома стало отсутствие врача-анестезиолога. В ЦГБ женщин перевозили якобы по устному поручению.