Чем кормить школьника на завтрак. Советы от Роскачества

Роскачество назвало три главных продукта, которые необходимы школьникам на завтрак. Как сообщает РИА "Новости", это злаковые, молочные продукты и яйца.

Они содержат медленные углеводы и белки, которые легко и быстро усваиваются, а также способствуют росту и развитию ребенка.

Из каш лучше отдавать предпочтение тем, которые нужно варить, а не просто залить кипятком. Измельченные продукты быстрого приготовления отличает меньшее насыщение – скушав запаренную кашу, ребенок может снова проголодаться уже через 1,5-2 часа.

Каши следует чередовать с творожными и яичными завтраками, которые можно подавать 2-3 раза в неделю. В первый могут входить запеканка, сырники и ленивые вареники, во второй – яйца с хлебом из цельного зерна и омлеты.

Сухие завтраки чаще двух раз в неделю давать не рекомендуется. Из-за повышенного содержания сахара они увеличивают риск развития диабета и ожирения.

С осторожностью советуют относиться и к глазированным сыркам. Помимо того же сахара там очень много жиров. При этом предпочтение нужно отдавать продуктам с небольшим сроком годности на основе молочного жира, а не растительного.