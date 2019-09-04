Броневик для сопровождения ядерного оружия создали в России

Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", сообщает РИА "Новости".

"Шасси 4386 – наиболее "российская" машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам", – подчеркнул главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Машина уже прошла заводские испытания. Для армии ее стоимость снижена на 30% за счет упрощения систем и замены подвески.

Зарахович добавил, что "Ремдизель" планирует создать гражданскую версию "Тайфунов": в частности ее можно будет использовать для работ в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике.

Ранее МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме.

"Тайфун" – семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, над которыми трудились более 120 предприятий. Среди них – Уральский автомобильный завод, "КамАЗ", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые машина была продемонстрирована в 2011 году на полигоне, в 2014 году автомобиль участвовал в параде Победы в Москве.