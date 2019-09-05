Тьма, побеждающая свет. Кто и почему делит рынок электроэнергии в Алтайском крае

В любой сфере есть важный принцип – не надо ломать систему, которая хорошо работает. В Алтайском крае система электроэнергетики работает хорошо, особенно на контрасте с изношенной коммунальной отраслью в целом. Рынок вполне гармонично поделен между несколькими компаниями. Да, они разные по мощности, количеству объектов, получаемой прибыли, но вместе создают нормальную бизнес-среду. В последние пару лет хрупкий баланс фактически рушит красноярская компания МРСК Сибири. В ход идут разные методы, многие из них вызывают вопросы о законности. Ведь на кону – многомиллиардная валовая выручка. А электросетевое хозяйство, которое требует больших вложений, потребители, зажатые в тисках постоянно растущих тарифов, захватчиков волнуют намного меньше.
Большое сокращение
Электроэнергетика – система, которую власти до сих пор настраивают после развала Советского Союза. В 2013 году в стране было более трех тысяч территориальных сетевых организаций (ТСО). Многие из них – мелкие, неэффективные, некачественно эксплуатирующие сети, с высокими затратами на содержание. Чтобы очистить рынок на федеральном уровне, приняли Стратегию развития электросетевого комплекса. Помогло. После введения нескольких критериев соответствия ТСО (например, наличия сетей и подстанций определенной мощности) с рынка ушла почти половина компаний. Сейчас их – 1,5 тысячи. К 2030 году их станет и того меньше – всего 800.
Алтайский край в тренде оптимизации: в 2011 году в регионе было 16 ТСО, к 2019 году осталось всего 10. Самая крупная их них – "Алтайэнерго" (филиал МРСК, который в свою очередь является филиалом ПАО "Россети"), работает в пригороде Барнаула и по краю, а также с крупными промышленными предприятиями. В тройке крупных – "резидент" городов и райцентров края "Алтайкрайэнерго" (пакет акций у краевой администрации) и работающая в краевой столице "Барнаульская сетевая компания". Более мелкие: РЖД, "Энергия-Транзит", забайкальский филиал "Оборонэнерго", "Южно-Сибирская энергетическая компания", "Заринская сетевая компания", "Регион-Энерго" и МУМКП ЗАТО "Сибирский".
Главная задача всей энергореформы – не просто искусственно уменьшить число компаний, а убрать действительно мешающие развитию отрасли. С рынка Алтайского края такие уже ушли (по разным причинам, не только в связи с реализацией Стратегии). Но, кажется, ситуация вышла из-под правительственного контроля. Агрессивная политика МРСК не только на Алтае, но и по всей Сибири может привести к уничтожению вполне эффективных игроков. Об этом напрямую заявляли представители кузбасской энергокомпании на совещании в Горно-Алтайске (29 июля) по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ в СФО к зиме.
"Рейдерство" XXI века
Начали глобально – через изменение российского законодательства. Еще большее ужесточение критериев для ТСО, введение обязательного лицензирования – такие идеи лоббировали, но до конца дело довести не смогли. То ФАС "зарубает", то другое ведомство пальцем у виска крутит.
Пробовали через власти регионов зайти. Тут с переменным успехом. Где-то удалось получить чужой кусок пирога на блюдечке, где-то нет. Неудачная попытка взять сети миром произошла и в Алтайском крае. Пару лет назад даже на уровне краевого правительства ходили разговоры о поглощении краевой "Алтайкрайэнерго" более крупным игроком – той самой МРСК. Но власти отдавать компанию не стали. Пробовали зайти через городскую администрацию. Мол, зачем вам давать "Барнаульской сетевой компании" городское хозяйство в аренду (сейчас БСК арендует около 80% сетей и другого имущества), отдайте лучше нам. Власти Барнаула не стремятся разрывать имеющиеся сработанные и надежные отношения с БСК, ведь компания работает с низкой аварийностью и очень оперативно. Однако у МРСК есть много возможностей и связей, чтобы оказывать воздействие на власти.
Очень яркий пример с ростовским предпринимателем, акционером компании "Энергия" Александром Хурунджи. Несколько лет назад его обвинили в мошенничестве – подозревали в "покушении на хищение денежных средств ОАО "МРСК Юга" в размере 584 млн рублей". Закончилось доказанным отсутствием ущерба. Но этот бизнесмен довольно известный – он некогда возглавлял Агентство стратегических инициатив в Южном федеральном округе. Дело было на личном контроле бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Только вот не у всех местных компаний есть возможность подключить к решению вопроса федералов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля и за рамки закона.
Это далеко не единственное дело, возбужденное "по заявлению МРСК" против компаний-конкурентов. Иски на якобы нарушения были поданы против уже нескольких небольших алтайских компаний. А в некоторые организации начали "заглядывать на огонек" представители ФСБ. Пока присматриваются, и вроде как не в угоду МРСК. Но долго ли умеючи.
Причем интересны красноярскому "монстру" именно живые, работающие компании. А вот головную боль многих регионов – бесхозные сети – МРСК порывается взять, но снова и снова в том же Барнауле "чужое добро" ложится на баланс других компаний. Генеральный директор МРСК Сибири неоднократно приезжал в регион и заявлял о грандиозных планах по консолидации бесхозных сетей. Однако ситуация пока не меняется.
А в чем проблема-то?
Главная проблема концентрации силы света в одних руках – отсутствие конкуренции. Останется одна компания, которая сама для себя будет точкой отсчета, эталоном. К эффективности на уровне кого ей стремиться? Отсутствие выбора имеет значение и для потребителей. Например, в части технологического присоединения. Для малого бизнеса, строительных компаний этот вопрос очень актуален. А через цены на их товары и услуги очень актуален уже для простого населения.
Главная проблема в том, что компания не местная – потеря контроля власти региона над жизнеобеспечивающей сферой. Средства с населения соберут в Алтайском крае, а потратят уже по правилам Москвы. Будет ли желание вкладывать деньги в ремонт, обновление сетей, инвестировать в развитие электроэнергетики бедного сибирского региона – большой вопрос. И, понятное дело, властям региона сложнее оперативно решать проблемы с руководством компании, если оно находится совсем в другом регионе.
Кроме того, теряется оперативность. Одно дело принять решение по срочному вопросу в небольшой компании, особенно местной. И совсем другое – в крупной, центр которой находится в другом регионе.
Что же касается снижения тарифа, о чем иногда заявляют представители МРСК, то специалисты называют это маловероятным. А вот сокращение штата уничтожаемых или присоединяемых компаний – очень даже возможно.
Да, первое время население края никаких изменений не заметит: тарифы резко не взлетят, город не останется без света, как в фильме-катастрофе. Но фундамент устойчивой системы будет разрушен.
Конечно, МРСК – крупная компания, работающая во многих регионах России. Но к уровню надежности, показателям эффективности, расходам на содержание оборудования (что учитывается при формировании тарифа) есть большие вопросы. Тогда в чем смысл грести под эту гребенку?
Комментарии
вотани перекупы ииза апетитов непомерных которых у нас электричество конски наценяется!!!
Конечно, монополист!! Ждите свет по той же цене что и бензин
Как всегда, классика правоохранительные органы и крупная корпорация...
Интересно, в союзе все по одному было, сейчас нефтегаз один у государства, вот и имеем бензин по 50
Интересно другое, я не про цифры и про заказа, все говорят о конкуренции, свободе выбора предпринимательстве, а как говорил Черномырдин "Чтобы мы не делали, все одно КПСС получается", сколько можно монстров то растить с их неуемными аппетитами. Кто-нибудь пробовал, как гражданин обратиться в ту же МРСК или Алтайэнергосбыт, сдохнешь, чтоб хоть что-то добиться, как в славное время СССР. А то, что правоохранители на страже корпорации, это уже пугает давно, и все им поровну и указания Президента и Генпрокурора.
О какой псевдоконкуренции вы говорите, любой потребитель может заключить договор с какой- угодо сбытовой компанией, просто сколько уже можно смотреть как раздумаются псевдокорпорации, где якобы доля государства, государство там иллюзорно, все деньги получают прочие собственники. А теперь захотелось стать не просто гигантом, а единственным и "неотразимым", а там и деньги не чемоданами а вагонами, да и сила есть, можно диктовать кому угодно и что угодно, свою непреклонную волю
Это для глупого электората либералы поют что рыночная экономика это конеуренция. Хаха 3 раза. На самом деле агрессивная экономика навязанная нам это разорение и поглощение крупными компаниями мелких. Монополия не государства, а монополия наднациональных компаний.
Как только компания укрупнится, продадут ее инвесторам с зелеными фантиками, если уже не продали. А западным монстрам интересы народа до фонаря, им прибыль нужна.
Все у Россетей хорошо со слияниями, поглощениями и не только мелочевки всякой, но и средней руки соседей. Это теперь называют они модным словом "консолидация". Только вот где собственно тарифы то снизились, ну или не повысились хотя бы в тех губерниях, где они "оптимизировали" соседей?! Правильно, нигде. И где теперь кусок пирога то тарифного, что от "оптимизированных" соседей остался? Правильно, у "оптимизатора" всея Руси - Россетей! А городам и весям то и не жалко вовсе....
Будут потом на завалинке старожилы спорить при каком Губернаторе и мэре что край и город продал, отдал или потерял. При прошлом, кажись, все тепло какой то компании отдали, или это не при прошлом, уже и не упомнишь.
Отобрать и поделить! Нет, не так. Делили раньше. Теперь только отобрать!
конечно будет монополист на рынке один МРСК и тарифы не тех прес можно задрать
Тарифы на электроэнергию устанавливаются администрацией края ...
И она самая является акционером местных сетей. А потом все задаются вопросом: откуда такие цены??? А ответы они тут, как на ладони.
Маркс не только утверждал, что капитал стремится к укрупнению (поеданию мелких крупными), но и предупреждал, к чему собственно это все неминуемо приводит. Для тех, кто недочитал классика - приводит все это к построению империализма (что мы и наблюдаем) и его (империализма) неизбежному краху! Ну там ещё про мировую революцию и т.д., но это теперь уже можно пропустить.
Отобрать это точно сказано.В других регионах уже есть примеры.Наглядно дело Хуруджи .Человека в тюрьму а бизнес отжали .Значит можно ждать громких дел на Алтае
мрск это шарашкина контора, кто то все время норовит утянуть, только на красноярской универсиаде отдельные лица обогатились на миллиарды
Капец, опять ждать роста тарифов? в этой стране они вообще когда-то будут снижаться?
Прикольно. А почему нет статей о Водоканале и СГК, владельцы которых находятся за границей (с помощью выписки ЕГРЮЛ можно узнать кто владеет)
Нафига менять то, что и так нормально работает. Страна вечных реформ, блин
Интересно узнать реакцию чиновников на этот текст. Явно же все в курсе происходящего
НЕ ходите девки замуж за МРСК))))
МРСК то Хакассию кошмарит, теперь Алтай.
А я-то думаю, что это тарифы за свет у нас в три раза выше, чем в Иркутске. Войны, оказывается у них...
Про отобрать. В Новосибирской области отродясь небыло Россетей. А теперь есть. А где хозяин прежний? Правильно, за решеткой.
Хурунджи - красава, удалось отбиться, но местные бизнесмены там прифигели от такой наглости россетей и мрск
Ребята работают очень грамотно. Алтайэнерго и Алтайэнергосбыт совместными усилиями постоянно повышают тарифы и отжимают энергетические объекты у конкурентов. Думаю, что и переход г. Приба из Алтайэнерго в Алтайкрайэнерго сделан для успешной "консолидации" краевых сетей в одних руках. Антимонопольщики молчат в тряпочку.
Интересно получается, консолидировать в одной компании, затем компания "уходит" в красноярск и платит налоги там. Замечательно!!!!! Зачем краю деньги в бюджет от особо крупных плательщиков, ИП-шки заплатят за МРСК
Не вижу комментариев пресс службы Алтайэнерго.
Народ от незнания тут ахинею несет.
Чё молчим то ?
Одна демагогия. А кто последний раз видел, что мелкие тсо ремонтировали свои сети? разруха сплошная. А может кто-то из мелких тсо берет безхоз? Ну-ка расскажите, кто и когда его брал? А вспомните-ка прошлогодний ураган в Барнауле. Когда вся гора без света сидела несколько дней. Кто в итоге пришел и восстановил все сети? Мелкие ТСО? Или может быть горсеть? Как бы не так.