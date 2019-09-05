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Тьма, побеждающая свет. Кто и почему делит рынок электроэнергии в Алтайском крае

, ИА "Амител"
МРСК Сибири пытается стать монополистом при живых конкурентах
Фото: goodfon.com

Фото: goodfon.com

В любой сфере есть важный принцип – не надо ломать систему, которая хорошо работает. В Алтайском крае система электроэнергетики работает хорошо, особенно на контрасте с изношенной коммунальной отраслью в целом. Рынок вполне гармонично поделен между несколькими компаниями. Да, они разные по мощности, количеству объектов, получаемой прибыли, но вместе создают нормальную бизнес-среду. В последние пару лет хрупкий баланс фактически рушит красноярская компания МРСК Сибири. В ход идут разные методы, многие из них вызывают вопросы о законности. Ведь на кону – многомиллиардная валовая выручка. А электросетевое хозяйство, которое требует больших вложений, потребители, зажатые в тисках постоянно растущих тарифов, захватчиков волнуют намного меньше.  

Большое сокращение

Электроэнергетика – система, которую власти до сих пор настраивают после развала Советского Союза. В 2013 году в стране было более трех тысяч территориальных сетевых организаций (ТСО). Многие из них – мелкие, неэффективные, некачественно эксплуатирующие сети, с высокими затратами на содержание. Чтобы очистить рынок на федеральном уровне, приняли Стратегию развития электросетевого комплекса. Помогло. После введения нескольких критериев соответствия ТСО (например, наличия сетей и подстанций определенной мощности) с рынка ушла почти половина компаний. Сейчас их – 1,5 тысячи. К 2030 году их станет и того меньше – всего 800.  

Алтайский край в тренде оптимизации: в 2011 году в регионе было 16 ТСО, к 2019 году осталось всего 10. Самая крупная их них – "Алтайэнерго" (филиал МРСК, который в свою очередь является филиалом ПАО "Россети"), работает в пригороде Барнаула и по краю, а также с крупными промышленными предприятиями. В тройке крупных – "резидент" городов и райцентров края "Алтайкрайэнерго" (пакет акций у краевой администрации) и работающая в краевой столице "Барнаульская сетевая компания". Более мелкие: РЖД, "Энергия-Транзит", забайкальский филиал "Оборонэнерго", "Южно-Сибирская энергетическая компания", "Заринская сетевая компания", "Регион-Энерго" и МУМКП ЗАТО "Сибирский".

Главная задача всей энергореформы – не просто искусственно уменьшить число компаний, а убрать действительно мешающие развитию отрасли. С рынка Алтайского края такие уже ушли (по разным причинам, не только в связи с реализацией Стратегии). Но, кажется, ситуация вышла из-под правительственного контроля. Агрессивная политика МРСК не только на Алтае, но и по всей Сибири может привести к уничтожению вполне эффективных игроков. Об этом напрямую заявляли представители кузбасской энергокомпании на совещании в Горно-Алтайске (29 июля) по подготовке объектов электроэнергетики и ЖКХ в СФО к зиме.  

"Рейдерство" XXI века

Начали глобально – через изменение российского законодательства. Еще большее ужесточение критериев для ТСО, введение обязательного лицензирования – такие идеи лоббировали, но до конца дело довести не смогли. То ФАС "зарубает", то другое ведомство пальцем у виска крутит.

Пробовали через власти регионов зайти. Тут с переменным успехом. Где-то удалось получить чужой кусок пирога на блюдечке, где-то нет. Неудачная попытка взять сети миром произошла и в Алтайском крае. Пару лет назад даже на уровне краевого правительства ходили разговоры о поглощении краевой  "Алтайкрайэнерго" более крупным игроком –  той самой МРСК. Но власти отдавать компанию не стали. Пробовали зайти через городскую администрацию. Мол, зачем вам давать "Барнаульской сетевой компании" городское хозяйство в аренду (сейчас БСК арендует около 80% сетей и другого имущества), отдайте лучше нам. Власти Барнаула не стремятся разрывать имеющиеся сработанные и надежные отношения с БСК, ведь компания работает с низкой аварийностью и очень оперативно. Однако у МРСК есть много возможностей и связей, чтобы оказывать воздействие на власти.

Очень яркий пример с ростовским предпринимателем, акционером компании "Энергия" Александром Хурунджи. Несколько лет назад его обвинили в мошенничестве – подозревали в "покушении на хищение денежных средств ОАО "МРСК Юга" в размере 584 млн рублей". Закончилось доказанным отсутствием ущерба. Но этот бизнесмен довольно известный – он некогда возглавлял Агентство стратегических инициатив в Южном федеральном округе. Дело было на личном контроле бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Только вот не у всех местных компаний есть возможность подключить к решению вопроса федералов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля и за рамки закона.

Это далеко не единственное дело, возбужденное "по заявлению МРСК" против компаний-конкурентов. Иски на якобы нарушения были поданы против уже нескольких небольших алтайских компаний. А в некоторые организации начали "заглядывать на огонек" представители ФСБ. Пока присматриваются, и вроде как не в угоду МРСК. Но долго ли умеючи.

Причем интересны красноярскому "монстру" именно живые, работающие компании. А вот головную боль многих регионов – бесхозные сети – МРСК порывается взять, но снова и снова в том же Барнауле "чужое добро" ложится на баланс других компаний. Генеральный директор МРСК Сибири неоднократно приезжал в регион и заявлял о грандиозных планах по консолидации бесхозных сетей. Однако ситуация пока не меняется.

А в чем проблема-то?

Главная проблема концентрации силы света в одних руках – отсутствие конкуренции. Останется одна компания, которая сама для себя будет точкой отсчета, эталоном. К эффективности на уровне кого ей стремиться? Отсутствие выбора имеет значение и для потребителей. Например, в части технологического присоединения. Для малого бизнеса, строительных компаний этот вопрос очень актуален. А через цены на их товары и услуги очень актуален уже для простого населения.

Главная проблема в том, что компания не местная – потеря контроля власти региона над жизнеобеспечивающей сферой. Средства с населения соберут в Алтайском крае, а потратят уже по правилам Москвы. Будет ли желание вкладывать деньги в ремонт, обновление сетей, инвестировать в развитие электроэнергетики бедного сибирского региона – большой вопрос. И, понятное дело, властям региона сложнее оперативно решать проблемы с руководством компании, если оно находится совсем в другом регионе.

Кроме того, теряется оперативность. Одно дело принять решение по срочному вопросу в небольшой компании, особенно местной. И совсем другое – в крупной, центр которой находится в другом регионе.

Что же касается снижения тарифа, о чем иногда заявляют представители МРСК, то специалисты называют это маловероятным. А вот сокращение штата уничтожаемых или присоединяемых компаний – очень даже возможно.

Да, первое время население края никаких изменений не заметит: тарифы резко не взлетят, город не останется без света, как в фильме-катастрофе. Но фундамент устойчивой системы будет разрушен.

Конечно, МРСК – крупная компания, работающая во многих регионах России. Но к уровню надежности, показателям эффективности, расходам на содержание оборудования (что учитывается при формировании тарифа) есть большие вопросы. Тогда в чем смысл грести под эту гребенку?


Комментарии

5.09.2019 07:00
месный

вотани перекупы ииза апетитов непомерных которых у нас электричество конски наценяется!!!

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5.09.2019 07:45
Ира

Конечно, монополист!! Ждите свет по той же цене что и бензин

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5.09.2019 08:37
Я

Как всегда, классика правоохранительные органы и крупная корпорация...

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5.09.2019 08:49
- гость -

Интересно, в союзе все по одному было, сейчас нефтегаз один у государства, вот и имеем бензин по 50

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5.09.2019 09:02
Думающий

Интересно другое, я не про цифры и про заказа, все говорят о конкуренции, свободе выбора предпринимательстве, а как говорил Черномырдин "Чтобы мы не делали, все одно КПСС получается", сколько можно монстров то растить с их неуемными аппетитами. Кто-нибудь пробовал, как гражданин обратиться в ту же МРСК или Алтайэнергосбыт, сдохнешь, чтоб хоть что-то добиться, как в славное время СССР. А то, что правоохранители на страже корпорации, это уже пугает давно, и все им поровну и указания Президента и Генпрокурора.

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5.09.2019 09:33
Энергетик

О какой псевдоконкуренции вы говорите, любой потребитель может заключить договор с какой- угодо сбытовой компанией, просто сколько уже можно смотреть как раздумаются псевдокорпорации, где якобы доля государства, государство там иллюзорно, все деньги получают прочие собственники. А теперь захотелось стать не просто гигантом, а единственным и "неотразимым", а там и деньги не чемоданами а вагонами, да и сила есть, можно диктовать кому угодно и что угодно, свою непреклонную волю

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5.09.2019 09:48
- гость -

Это для глупого электората либералы поют что рыночная экономика это конеуренция. Хаха 3 раза. На самом деле агрессивная экономика навязанная нам это разорение и поглощение крупными компаниями мелких. Монополия не государства, а монополия наднациональных компаний.

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5.09.2019 09:53
- гость -

Как только компания укрупнится, продадут ее инвесторам с зелеными фантиками, если уже не продали. А западным монстрам интересы народа до фонаря, им прибыль нужна.

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5.09.2019 09:58
Скряга

Все у Россетей хорошо со слияниями, поглощениями и не только мелочевки всякой, но и средней руки соседей. Это теперь называют они модным словом "консолидация". Только вот где собственно тарифы то снизились, ну или не повысились хотя бы в тех губерниях, где они "оптимизировали" соседей?! Правильно, нигде. И где теперь кусок пирога то тарифного, что от "оптимизированных" соседей остался? Правильно, у "оптимизатора" всея Руси - Россетей! А городам и весям то и не жалко вовсе....

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5.09.2019 10:10
Жадина

Будут потом на завалинке старожилы спорить при каком Губернаторе и мэре что край и город продал, отдал или потерял. При прошлом, кажись, все тепло какой то компании отдали, или это не при прошлом, уже и не упомнишь.

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5.09.2019 10:28
Шариков

Отобрать и поделить! Нет, не так. Делили раньше. Теперь только отобрать!

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5.09.2019 10:30
алекс

конечно будет монополист на рынке один МРСК и тарифы не тех прес можно задрать

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5.09.2019 10:32
- гость -

Тарифы на электроэнергию устанавливаются администрацией края ...

И она самая является акционером местных сетей. А потом все задаются вопросом: откуда такие цены??? А ответы они тут, как на ладони.

0  0
5.09.2019 10:39
Маркс

Маркс не только утверждал, что капитал стремится к укрупнению (поеданию мелких крупными), но и предупреждал, к чему собственно это все неминуемо приводит. Для тех, кто недочитал классика - приводит все это к построению империализма (что мы и наблюдаем) и его (империализма) неизбежному краху! Ну там ещё про мировую революцию и т.д., но это теперь уже можно пропустить.

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5.09.2019 10:42
Жора

Отобрать это точно сказано.В других регионах уже есть примеры.Наглядно дело Хуруджи .Человека в тюрьму а бизнес отжали .Значит можно ждать громких дел на Алтае

0  0
5.09.2019 10:42
гость

мрск это шарашкина контора, кто то все время норовит утянуть, только на красноярской универсиаде отдельные лица обогатились на миллиарды

0  0
5.09.2019 10:43
Татьяна

Капец, опять ждать роста тарифов? в этой стране они вообще когда-то будут снижаться?

0  0
5.09.2019 10:44
- гость -

Прикольно. А почему нет статей о Водоканале и СГК, владельцы которых находятся за границей (с помощью выписки ЕГРЮЛ можно узнать кто владеет)

0  0
5.09.2019 10:44
- гость -

Нафига менять то, что и так нормально работает. Страна вечных реформ, блин

0  0
5.09.2019 10:45
- гость -

Интересно узнать реакцию чиновников на этот текст. Явно же все в курсе происходящего

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5.09.2019 10:46
- гость -

НЕ ходите девки замуж за МРСК))))

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5.09.2019 10:47
Максим Анных

МРСК то Хакассию кошмарит, теперь Алтай.

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5.09.2019 10:49
- гость -

А я-то думаю, что это тарифы за свет у нас в три раза выше, чем в Иркутске. Войны, оказывается у них...

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5.09.2019 10:50
Абызов

Про отобрать. В Новосибирской области отродясь небыло Россетей. А теперь есть. А где хозяин прежний? Правильно, за решеткой.

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5.09.2019 10:53
- гость -

Хурунджи - красава, удалось отбиться, но местные бизнесмены там прифигели от такой наглости россетей и мрск

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5.09.2019 10:54
В курсе

Ребята работают очень грамотно. Алтайэнерго и Алтайэнергосбыт совместными усилиями постоянно повышают тарифы и отжимают энергетические объекты у конкурентов. Думаю, что и переход г. Приба из Алтайэнерго в Алтайкрайэнерго сделан для успешной "консолидации" краевых сетей в одних руках. Антимонопольщики молчат в тряпочку.

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5.09.2019 12:24
сергей

Интересно получается, консолидировать в одной компании, затем компания "уходит" в красноярск и платит налоги там. Замечательно!!!!! Зачем краю деньги в бюджет от особо крупных плательщиков, ИП-шки заплатят за МРСК

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5.09.2019 12:37
Алексей

Не вижу комментариев пресс службы Алтайэнерго.
Народ от незнания тут ахинею несет.
Чё молчим то ?

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5.09.2019 15:23
Не_посторонний

Одна демагогия. А кто последний раз видел, что мелкие тсо ремонтировали свои сети? разруха сплошная. А может кто-то из мелких тсо берет безхоз? Ну-ка расскажите, кто и когда его брал? А вспомните-ка прошлогодний ураган в Барнауле. Когда вся гора без света сидела несколько дней. Кто в итоге пришел и восстановил все сети? Мелкие ТСО? Или может быть горсеть? Как бы не так.

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