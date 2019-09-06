В России хотят прекратить обучать "устаревшим" специальностям

Девять профессий и 23 специальности предлагают включить в список "устаревших", которым не будут обучать в учебных заведениях России, сообщает РИА "Новости".

С соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В пресс-службе ведомства уточнили, какие именно профессии могут устареть.

Это автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и мастер отделочных строительных работ. Кроме того, могут исключить обучение монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования.

В Министерстве просвещения уточнили, что исключение специальностей не говорит о том, что этим навыкам не будут обучать. Просто они войдут в другие программы, по которым готовят топ-50 перспективных профессий, заверили в ведомстве.