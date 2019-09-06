В России хотят прекратить обучать "устаревшим" специальностям

Девять профессий и 23 специальности предлагают включить в список "устаревших", которым не будут обучать в учебных заведениях России, сообщает РИА "Новости".
С соответствующим предложением выступило Минпросвещения России. В пресс-службе ведомства уточнили, какие именно профессии могут устареть.
Это автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник, оптик-механик, лаборант-аналитик и мастер отделочных строительных работ. Кроме того, могут исключить обучение монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования.
В Министерстве просвещения уточнили, что исключение специальностей не говорит о том, что этим навыкам не будут обучать. Просто они войдут в другие программы, по которым готовят топ-50 перспективных профессий, заверили в ведомстве.
Комментарии
Тут все трещат, что профессия бухгалтера отмирает. Исключите ее тоже, а?
Столько машин и автомеханики устарели?
нам нужны эффективные менеджеры! Такого в организацию берешь и организация загибается. Говорят губернаторы тоже проходят такое обучение....
Очень странный выбор якобы устаревших профессий. Автомеханик, слесарь, мастер отделочных работ одни из самых востребованных специальностей.
"нам нужны эффективные менеджеры! Такого в организацию берешь и организация загибается"
сам то кто? Токарь или фрезеровщик?
6.09.2019 11:03
- гость -
"Очень странный выбор..."
Куда более! Там где ещё теплиться промпроизводство фрезеровщики толковые нарасхват!
Да и монтажников конструкций постоянно зовут на работу вахтой...
Наверное освобождают места для мигрантов.
6.09.2019 11:20
Друк А вы однозначно чувствуется менеджер и боюсь предположить эффективный?
Никто не идет учится на автомеханика, машины не ломаются
на автомеханика учатся в гаражах у дяди Васи, у местных Кулибиных изобретая приспособления для ремонта любого автомобиля. Или вы хотите сказать что есть специалист учитель разбирающийся в этом лучше дяди Васи? Может он тогда работает на заводе УАЗ? теоретик? как починить русский автомобиль? Пока эта ниша прибыльна в ней будет много специалистов.
6.09.2019 12:45
- гость
Есть общие принципы построения всех автомобилей. Им и учат и как ремонтировать. А гаражные самоучки так и ремонтируют, точнее убивают машины, неоднократно с такими сталкивался.
мдя, а кто ж работать будет, ежели слесарь, токарь и фрезеровщик устарели? Это решили менеджеры типа Грефа?
Устаревают инженеры, проектировщики. Например выходом нового, современного софта в ближайшие годы потребность в проектировщиках будет существенно снижена.
6.09.2019 13:08
- гость -
Устаревают инженеры, проектировщики... выходом нового, современного софта ..."
А вы не путаете с чертежниками проектировщиков и инженеров?!
Любая программа это рутинный помощник и удобный справочник. А еси использовать только стандартные "забитые" в софт решения, то и нового не будет, да и будет и работать?
Практически во всех странах существует аналог Госпремии в области техники и создания новых промышленных образцов. Что то не слышно, чтобы вручали компьютеру, софту...
Рабочие профессии искореняются, одни эффективные манагеры , депутаты и министры нужны.
Слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник основа производства. Совсем ликвидировали производство в стране?
6.09.2019 16:04
- гость -
Эти займётся оператор станков с ЧПУ.
6.09.2019 13:08
- гость -
Вы очень глупый человек, извините за правду. А вы в курсе как проектируется строительство домов? какими программами пользуется проектировщики? Или тоже придет мужик с ЧПУ и построится дом? Ваш софт возьмет и нарисует самостоятельно современный дом? ну ну гоните далее
6.09.2019 16:21
Эти займётся оператор станков с ЧПУ.
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Станки с ЧПУ появились в 70-е прошлого века российского производства, а токари и фрезеровщики не исчезли. А кто станки с ЧПУ ремонтирует, механическую часть, электронику и приспособления? А кто изготавливает запчасти?