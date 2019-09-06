Авиашоу в Барнауле на День города могут отменить

Барнаульцы в день празднования 289-летия со дня основания города могут остаться без ожидаемого зрелища. Одним из центральных выступлений 7 сентября должно стать авиашоу, которое запланировано на 16:00 над набережной Оби.
Однако, как сообщает "Комсомольская правда", его проведение оказалось под вопросом из-за прогноза синоптиков.
Издание ссылается на слова руководителя Барнаульского авиаспортклуба Николая Радостева, который заявил, что парашютисты могут прыгать при скорости ветра не превышающей 6 м/с.
А согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в краевой столице в субботу ветер может достигать скорости до 10 метров в секунду. Кроме того, временами ожидаются осадки, которые могут создать дополнительные сложности.
Комментарии
Что вы упорно виеличаете "авиашоу"? Пролёт над набережной пары чуть живых Як-52 и прыжки с парашютом 3-4 человек? Когда был ДОСААФ, а аэродром- на месте сгоревшего стадиона "Коммунальщик", ЕЖЕДНЕВНО устраиваловь авиашоу с парашютистами... а по осени в районе Рассказихи постоянно свист стоял от "Альбатросов", на которых летали курсанты Лётного- вот это было авиашоу!
А сейчас... спасибо Радостеву, сохранившему клуб! Но это не авиашоу, это слёзы...
ЗАТО: 9 и 10 сентября будет у нас маски шоу по всему алтайскому краю !!! прогреСС