Авиашоу в Барнауле на День города могут отменить

Барнаульцы в день празднования 289-летия со дня основания города могут остаться без ожидаемого зрелища. Одним из центральных выступлений 7 сентября должно стать авиашоу, которое запланировано на 16:00 над набережной Оби.

Однако, как сообщает "Комсомольская правда", его проведение оказалось под вопросом из-за прогноза синоптиков.

Издание ссылается на слова руководителя Барнаульского авиаспортклуба Николая Радостева, который заявил, что парашютисты могут прыгать при скорости ветра не превышающей 6 м/с.

А согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в краевой столице в субботу ветер может достигать скорости до 10 метров в секунду. Кроме того, временами ожидаются осадки, которые могут создать дополнительные сложности.