Памфилова отбилась стулом от грабителя с электрошокером

Председатель ЦИК Элла Памфилова в собственном доме подверглась нападению грабителя с электрошокером, сообщает пресс-служба МВД России. Информация о преступлении поступила 6 сентября в 1:30.

"Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам разбоя с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщает telegram-канал Baza, Памфилова заметила постороннего, когда спустилась на первый этаж, чтобы покормить кота. Разбойник попытался применить против нее электрошокер, но перед этим забыл его включить.

Председатель ЦИК не растерялась, и использовала подручные средства, чтобы дать незваному гостю достойный отпор. В частности, она бросила в него стул. Противник предпочел отступить и сбежал, так ничего и не похитив.