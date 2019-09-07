Инвесторы вложат 3,5 млрд рублей в "Сибирскую монету"

Инвестиционная комиссия Алтайского края одобрила проект строительства многофункционального развлекательного комплекса с казино на территории "Сибирской монеты", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвесторы готовы за несколько лет вложить в него 3,5 млрд рублей. На первом этапе запланировано возведение слот-зала на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. Их собираются запустить уже в 2020 году.

Второй этап, который растянется на 2021-2023 годы, будет включать в себя строительство гостиницы по франшизе известного международного бренда на 150 номеров.

Заключительным этапом станет строительство казино на 5 тысяч кв. метров и создание зоны отдыха.

Власти Алтайского края ожидают, что проект даст жителям региона не меньше 100 новых рабочих мест.

Ранее подсчитано, сколько вложенных в алтайское казино "Сибирская монета" средств вернулись в виде налогов.

Общая сумма вложений в игорную зону с 2008 года составила около 2 миллиардов рублей. Более миллиарда рублей – это частные инвестиции, а около 800 миллионов – деньги краевого бюджета. За 2018 год "Сибирская монета" принесла налогов на сумму 85 миллионов рублей.