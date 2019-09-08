Нурмагомедов "задушил" Пуарье и во второй раз защитил титул чемпиона

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок состоялся в Абу-Даби. Нурмагомедов победил соперника в третьем раунде, проведя удушающий прием. Таким образом, чемпион сумел во второй раз защитить свой титул. До этого Хабиб встречался с ирландцем Конором Макгрегором.

Все три раунда Хабиб был сильнее своего противника. Однако во втором раунде Пуарье несколько раз серьезно попал ему по голове, практически отправив его в нокдаун. Но Хабиб быстро оправился. В третьем раунде Пуарье попал под молниеносный удушающий прием.

Российский боец одержал свою 28-ю победу в карьере без единого поражения и 12-ю победу в UFC. Для Пуарье поражение стало шестым при 25 победах.

Стоит отметить, что Хабиб и Дастин провели бой с уважением друг к другу. До поединка каждый из них неоднократно подчеркивал профессиональные и человеческие качества соперника. Более того, пояс Хабиб получал в футболке Дастина. Напомним, прошлый бой Нурмагомедова, который он провел с Макгрегором, закончился массовой дракой и в октагоне, и в зрительском зале.