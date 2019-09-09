Секретарь генсовета "Единой России" рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах

Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов 8 сентября, сообщает РБК.
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – сказал Турчак. "Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались", – добавил секретарь генсовета партии.
Перед выборами некоторые эксперты прогнозировали поражение партии власти.
Во всех регионах страны "Единая Россия" получила большинство. Исключением стал Хабаровский край, где победу поделили ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец.
Комментарии
какая мерзкая мерзость!
партия ваша уже 90% населения страны зажахала...
То,что избиратели в единодушно проголосовали за Правящую Партию,и её выдвиженцев, даёт Нам право утверждать, что Партия с её бессменным Лидером на правильном пути,и Наш Прорыв неизбежен!
Жахнула! Это точно...Ощушаем.
- Спасибо Единой России за наше счастливое детство!
- Когда у тебя было детство, Единой России еще и не было.
- Вот за это и спасибо!
партия "жахнула" всех
ЖИВнула...
Это даже хорошо, что ЕР в очередной раз "всех жахнула", при том, что её поддержка среди населения близка к нулю. Теперь дураков, которые думают, что с помощью выборов можно что-то решить станет ещё меньше.
Он прав, эта партия жахает население, а они все за нее голосуют!
"партия "жахнула" всех на выборах", так она и до выборов всех жахала, то пенсионный возраст поднимут, то пенсионные деньги профукают, то поборы введут, то закон которым себя уважать заставляют примут да и многое другое...
опят врут!!!
с нетерпением ждем повышения пенсионного возраста до 70 лет...
про жахнула правда
Да из подтекста поди опять выдернули?
больше не пойду голосовать ,все бесполезно
ну и рожа
9.09.2019 13:00
гость
Ты в следующий раз лучше шишки в лесу собирай говорят можно поднять бабло, а ты наивная душа....
В интернете уже полно видео с вбросами, тонированными урнами и прочими нарушениями. "Жахнули" в очередной раз. Проглотит ли это в очередной раз народ?
Открыто глумится, но вот парадокс - население за эту шпану голосует!!!
13:07, среди ваших друзей и знакомых много поддерживающих ЕР?
9.09.2019 13:07
- гость -
Не много, но они есть и они идут на участки и голосуют!!!
13:16, есть то они есть, но по моим наблюдениям их меньше 1%. Не могут они без фальсификаций побеждать.
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", – сказал Турчак.
ага, выдвинув обезличенных самовыдвиженцев )))
9.09.2019 13:23
- гость -
Никто и не говорит, что эти побеждают честно - они захватили власть и удерживают ее всеми способами, в том числе и преступными! Но население в этом участвует, и их никак не 1%. Говорю об этом ответственно - был кандидатом от Яблока и действительно один два процента прямо говорили, что будут за этих голосовать, но остальные - трусливы, лживы, запуганы, подлы и недалеки и или не идут на участки или голосуют как им велели. Нет сформированного гражданского общества в стране, увы...
Ждем светлого будущего, ох как жахнут пживчики, Россия вперёд....
Электоральное ядро единой России - это госслужащие и пенсы, они по любому идут и голосуют. Остальные на выборы не ходят, едят шашлыки, собирают шишки, смотрят салют, сидят дома, что угодно, но не идут голосовать. Отсюда закономерный результат: при минимальной избирательной явке, с большим отрывом побеждает едро.
Вообщем и в целом, дорогие россияне в очередной раз подтвердили, что им все нравится и из все устраивает.
Теперь дураков, которые думают, что с помощью выборов можно что-то решить станет ещё меньше
------
Так на выборы ходят в основном сторонники едросов (зачем-то? если можно нарисовать результат). А 70-80% населения просто отдают власть едру не посещая выборы, находятся в пассивной позиции
На выборы никто не пришел. Проголосовала одна избирательная комиссия. Так сказать жахнула сама себя.
Если ты за ЕР, то можешь не ходить на выборы, просто кивни перед телевизором. Проходили уже...
Жахальщики ! - сами себя обмануть пытаются
Это ложь. Последний раз я видел живого сторонника ЕР лет десять назад. Результаты фальсифицированы. Мало того, что ЕР разворовывает бюджеты, ЕР власть нагло узурпирует.
Ничего, 2021 год уже скоро.
14:10, и что будет в 2021? Нас в очередной раз всех жахнут?
У власти в России глубоко ущербные люди. Имущество у них - ворованное, хлеб едят ворованный, и власть у них - ворованная.
Клептократия.
Люди?! Есть честно кто ходивший и проголосовавший за ЕР??! Отзовись, ты есть? здесь может кто то есть
Люди?! Есть честно кто ходивший и проголосовавший за ЕР??! Отзовись, ты есть? здесь может кто то есть
Не знаю таких людей среди своих родственников, друзей и знакомых. Но допускаю, что голосовавшие за ЕР все же есть где-то на планете.
Суслика тоже не видно.........