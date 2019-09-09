Минфин поддержал продажу пива на стадионах

Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".

Международные спортивные мероприятия, по мнению ведомства, показали, что продажа алкоголя при должной организации не влияет на безопасность зрителей. Кроме того, продажа пива поспособствует развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. На время чемпионата мира по футболу в России этот запрет был отменен.