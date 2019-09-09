Минфин поддержал продажу пива на стадионах

Законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, которые предложили вернуть продажу пива на стадионы, поддержали в Минфине, сообщают "Известия".
Международные спортивные мероприятия, по мнению ведомства, показали, что продажа алкоголя при должной организации не влияет на безопасность зрителей. Кроме того, продажа пива поспособствует развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий.
Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. На время чемпионата мира по футболу в России этот запрет был отменен.
Комментарии
Круто лобби!!@
Жириновский младший знает на что давить)
Продавать везде где можно.Свободу торговли.
пиво поспособствует ... привлекательности ... спорту..
из серии "пивка для рывка"
согласен насчет лобби если нет нормальной госидеологии, то "осел навьюченный золотом пройдет там где не пройдет войско"