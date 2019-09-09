Под знаком "двойки": как завершились выборы 2019 года в Алтайском крае

Кандидаты от партии "Единая Россия" в большинстве случаев одержали победу в избирательной кампании в Алтайском крае. Представители партии власти получили три четверти всех мандатов. Итоги единого дня голосования подвела председатель краевого Избиркома Ирина Акимова.

8 сентября были избраны 247 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самые масштабные районные выборы прошли в Змеиногорском, Алейском, Крутихинском, Угловском районах. Всего представители "Единой России" получили 222 мандата (74,2%). На втором месте – самовыдвиженцы (15%). Далее – КПРФ (19 мандатов), "Справедливая Россия" (12 мандатов). Представители ЛДПР не выиграли ни в одних из выборов.

Также в единый день голосования в Алтайском крае было избрано 52 главы сельсоветов. Наибольшее доверие у населения вызвали представители партии власти (37 человек). 14 кандидатов праздновали успех в статусе самовыдвиженцев.

Также в этом году было несколько довыборов. Причем все на округах № 2. В Барнауле единоросс, призер Олимпиады 2012 года в Лондоне Иван Нифонтов "уложил на лопатки" всех своих соперников, набрав 40,8%. Второе место занял Антон Арцибашев от КПРФ (26,1%). Явка составила около 13,4%. В Бийске в округе № 2 на довыборах победу праздновал Александр Казаков из "Единой России". По № 6 – его коллега Жанна Нечитайло. Оба набрали более 50% голосов.

На дополнительных выборах в АКЗС по одномандатному округу № 2 победа досталась Владимиру Репкину из "Единой России". Выборы по округу № 2 проходили в четырех районах края: Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевский. Необходимость в этом возникла в марте 2019 года после смерти депутата Александра Гукова, который был избран по этому округу в 2016 году.

За Репкина проголосовали 43,6% избирателей. Второе место у коммуниста Флюра Хакимова с 25,9%. "Бронза" у эсерки Натальи Лебедевой.

Кроме того, в воскресенье на территории двух муниципалитетов в крае прошли референдумы: в Лаптевском сельсовете Угловского района и Верх-Бехтемирском сельсовете Бийского района. Жители должны были решить вопрос, связанный с самообложением. По данным Избиркома, местные жители при высокой явке абсолютным большинством голосов поддержали дополнительные траты на благоустройство.