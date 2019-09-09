Новый глава Алтая поблагодарил избирателей за победу

Избранный глава Республики Алтай Олег Хорохордин поблагодарил всех жителей региона вне зависимости от того, как они голосовали. Об этом политик написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Друзья, благодарю всех жителей республики за сделанный выбор вне зависимости от того, как вы проголосовали. Уверен, что только вместе мы сможем сделать Горный Алтай сильным и динамично развивающимся! Решение идти на выборы было одним из самых важных в моей жизни. И теперь, уже на посту главы республики, я продолжу работать на благо жителей. Впереди много планов и задач, которые нам предстоит решить сообща", – написал Олег Хорохордин на своих страницах в социальных сетях.

По данным избирательной комиссии Республики Алтай, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года явка избирателей составила 49,87%. Олег Хорохордин одержал победу, набрав 58,82% или 47 582 голосов.



В этот день жители региона также выбирали депутатов Государственного собрания – Эл Курултай. В ряде населенных пунктов состоялись выборы и довыборы депутатов городского округа, районных и сельских советов депутатов, глав поселений.

Хорохордин был назначен врио главы региона 20 марта 2019 года после ухода в отставку Александра Бердникова. Новый глава региона родился в Алтайском крае, имеет два высших образования: экономическое в ААЭП, а также он окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В крае работал на разных предприятиях, имеет слесарный опыт. В 2002 начал работать в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, в 2006-м перешел в управление по внутренней политике администрации президента. В 2012 году занял пост председателя некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".