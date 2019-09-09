Директора гимназии уволили после травли ученика и обвинения его матери в экстремизме

Директора омской гимназии № 62 уволили после конфликта с матерью одного из учеников Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации, передавшей комментарий главы Омска Оксаны Фадиной.

"Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии № 62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным. После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову", – сказала Фадина.

Мэр Омска отмечает, что если директор не понимает ситуации и происходит эскалация конфликта – значит что-то в профессиональной деятельности пошло не так.

Также она дала поручение создать совет по этике, который будет принимать решения по прецедентам и давать профессиональную оценку действиям школьных администраций.

В конце августа Граф рассказала в своем Facebook о том, что полиция проводит в отношении нее проверку после жалоб на травлю сына со стороны учителей и директора гимназии. Вручили повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму.

"За что? За экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов! Основанием для привлечения анонимщики посчитали мой пост, в котором я написала о том, как всего за две недели жизнь моего ребенка превратилась в ад", – рассказала женщина.

В конце 2018 года она рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии, которые, как она отметила, затравили ее сына. Теперь мальчик учится в другой школе, а она обратилась в суд с требованием к гимназии компенсировать затраты на психолога, который работал со школьником.