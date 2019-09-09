Жительница Алтая на такси ехала за мужем подруги, чтобы его вернуть и убить

Жительница Алтайского края обвиняется в убийстве мужа подруги, которого она хладнокровно зарезала через несколько часов после ссоры, сообщает региональный СК.

"В июне 2019 года к обвиняемой из Республики Казахстан приехала подруга со своим супругом. В честь знакомства хозяева дома и гости решили распить спиртные напитки", – рассказали в ведомстве.

На следующий день между 33-летней обвиняемой и мужчиной произошла ссора. После этого гости уехали домой.

Вслед за ними на такси выехала хозяйка дома. На границе с Казахстаном она встретила своих гостей и, извинившись, уговорила их вернуться обратно.

Когда гости зашли на придомовой участок, хозяйка дома нанесла удар ножом в спину мужчины, от которого он скончался. Уголовное дело направлено в суд.

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