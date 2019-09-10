"Удаляю видео": Тимати ответил на 1,4 млн дизлайков клипа с Гуфом

Рэпер Тимур Юнусов (известен под псевдонимом Тимати), установивший антирекорд русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube по числу дизлайков, заявил о том, что не желает продолжения потока негатива и поэтому удаляет скандальное видео.

"Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает, — написал Юнусов. — Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было".

Он подчеркнул, что разозливший 1,4 млн человек совместный клип с Гуфом – это не заказ властей, а его личное "резонансное мнение".

"Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал — моё уважение", — не стал отступаться от своей позиции Тимати.

Напомним, новый клип Тимати и Гуфа под названием Москва появился в честь Дня города. Рэперы утверждают, что просто таким образом решили поздравить население столицы России с праздником, но сразу после публикации видео посыпались гневные комментарии с обвинениями, что артисты "продались".

В качестве аргументов приводилась звучащая несколько раз в позитивном ключе фамилия мэра Москвы Сергея Собянина. Также многих задели слова "Не хожу на митинги, не втираю дичь", в которой некоторые усмотрели связь с прошедшими в Москве массовыми протестами против недопуска нескольких оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.