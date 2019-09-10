"Вел себя неадекватно": концерт Билана в Самаре сочли оскорбительным

Жители Самары публично пожаловались на выступление Димы Билана на Дне города, подписав петицию с требованием извиниться, сообщает РИА "Новости".

"Вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", – жалуется автор петиции Дмитрий Вертушкин.

В связи с этим он потребовал от мэрии извиниться перед населением города и больше не приглашать подобных артистов.

Обращение подписали около 600 человек, после чего жалобу на артиста удалили. Автор петиции закрыл сбор подписей, оповестив о "победе".

Директор Билана Дмитрий Бушуев назвал сообщения о возможном опьянении певца во время концерта "желтухой" и отказался это комментировать.