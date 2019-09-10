Таможенник из Барнаула, ускорявший оформление авто из Киргизии, получил условный срок

Барнаульский таможенный инспектор признан виновным в получении взятки за помощь в оформлении автомобилей, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

"В сентябре 2018 года осужденный договорился с индивидуальным предпринимателем, занимающимся реализацией автотранспортных средств, ввезенных в РФ из Киргизской Республики, о получении им взяток в размере пяти тысяч рублей за каждое беспрепятственное (ускоренное) таможенное оформление транспортных средств, в том числе за непроведение дополнительных проверок", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии с сентября по ноябрь инспектор получил 30 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре 2018 года обвиняемый, имея доступ к файлам Реестра автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС, скопировал данные на внешний носитель и за пять тысяч рублей передал своему товарищу.

Инспектору назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 1 месяц условно. Также ему необходимо выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.