За алтайским депутатом наблюдали из кустов, чтобы доказать его браконьерство

Два дня гонялись сотрудники охотничьего хозяйства за членом Собрания депутатов Каменского района, который незаконно стрелял уток, пишут "Каменские известия".

31 августа в ходе рейда на территории Гоноховского сельсовета Каменского района была задержана группа лиц, подозреваемых в браконьерстве. В рейде против охотников, без лицензии стрелявших уток, участвовали руководитель местного охотничьего хозяйства, а также сотрудники полиции, лицензионно-разрешительной службы и Минприроды Алтайского края.

Группа проверяющих натолкнулась на вагончик, две машины и нескольких человек. На месте стоянки — две кучи утиного пуха. Среди охотников узнали депутата. Документ охотники не предъявили и отказались предоставить автомобили для досмотра.

Депутат и вовсе сел в автомобиль и уехал. За ним бросились в погоню, даже привлекли к погоне экипаж ГИБДД. Однако народный избранник оторвался от преследования.

Через некоторое время был обнаружен автомобиль, в котором скрывался народный избранник. При досмотре оружие и трофеи обнаружены не были.

Сотрудники охотничьего хозяйства решили не сдаваться. На следующий день они подкрались к охотникам и в течение нескольких часов караулили избранника. На этот раз рейд был успешным — всех задержали с поличным. В ходе рейда были составлены административные протоколы, изъяты три единицы оружия.

Ранее сообщалось про депутата и адвоката, которых поймали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда".