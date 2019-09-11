"Черных" лесорубов, рубивших дрова для отопления своих избушек, поймали на Алтае

Полицейские поймали трех жителей алтайской деревни, которые незаконно готовили себе на зиму дрова, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"В сентябре поступило заявление от представителя Знаменского лесного хозяйства о незаконной рубке в лесном массиве, расположенном в пяти километрах от села Мельниковка", – рассказали в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин 1961, 1976 и 1954 годов рождения. Свою вину они отрицать не стали.
Оказалось, что в середине августа злоумышленники срубили более тридцати берез, распили и на грузовом автомобиле, принадлежащем одному из них, увезли каждому домой. У них изъяли две бензопилы, автомобиль ЗИЛ-130 и березовые дрова.
Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду Алтайского края, составила более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Лесорубам грозит штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей или до 5 лет принудительных работ со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, или лишение свободы до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тысяч рублей.
Ранее власти Алтая проверили штабеля березы под Косихой. Несколько сотен вырубленных деревьев лежат рядом с дорогой в нескольких метрах от леса, и рядом нет никаких деревообрабатывающих предприятий. Все законно, пришли к выводу проверяющие.
Комментарии
Ну да, это же не в промышленных масштабах рубить и за бугор продавать, можно и наказать....
Вот он развитый путинизм! Пока одни люди всё вырубают и составами вывозят лес в Китай, а министр сам лично утверждает, что всё законно, другие люди даже не могут позволить купить себе на зиму дрова и объявляются чёрными лесорубами.
Поймавших за незаконную рубку, теперь рубят на законных основаниях в местах не столь отдаленных.
"штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей"
"до 5 лет принудительных работ"
Откуда у деревенских мужиков такие деньги? 5 лет принудительных работ? В рабство на 5 лет, лес валить для китайцев?
30 берез - 15 куб "Сумма материального ущерба, ... составила более 300 тысяч рублей"
Итого 1 м куб = 20 000 руб.
А почему на эуспорт лес - кругляк продаем по 3 500 - 4000 руб м куб?!!!
11.09.2019 10:59
- гость -
Проверяют предел терпения народа. Допроверяются скоро...
Менты ловят не тех, или приказ ловить мелочь для палки, а побольше дань платят, их не трогать.
Как помню селянам выдают на дрова разрешение бесплатно.
Лесорубам грозит штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей или до 5 лет принудительных работ со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, или лишение свободы до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тысяч рублей.
А ничего,что люди в селе получают крохи,порой просто ВЫЖИВАЮТ. Не удивлюсь,что мужики выбирали:собрать детей в школу или купить дрова. Плохо поступили,не спорю...но,думаю ,скорее всего от нищеты. А наказание-то !!!!!
11.09.2019 11:18
- гость -
Ты вор? Мужики "Сэкономили" на порубочном билете, вместо того, чтобы выписать билет, получить деляну и помеченные к вырубке деревья, там где где есть необходимость к просветлению леса, они решили украсть. Чем они и ты лучше охотников-браконьеров, рыбаков с сетями в нерест и т.д.? Ты поддерживаешь браконьеров-воров - значит сам в душе вор, вопрос времени когда украдешь и сядешь.
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчин 1961, 1954 годов рождения.
Да это деды! Второй вообще очень старый !!!!Почти 70 лет! Как на пенсию на всю зиму закупить дров? Как жалко стариков!
Котятки-путинятки, скоро пресловутые девяностые вам раем покажутся!
"Как помню селянам выдают на дрова разрешение бесплатно."
Верно. Но если не заплатить взятку, то место рубки выделят там куда не каждая техника пройдёт, а топлива придётся потратить больше стоимости дров. Но даже если и дать взятку и получить хорошую деляну, то самому рубить нельзя и нужно нанимать лесорубов с лицензией, а это тоже хорошие деньги. Вот и получается, что бесплатно по закону, а по факту получается дороже, чем просто купить дров.
Вот и нашли виновных в уничтожении леса в Сибири!
))))))))))))))))))))