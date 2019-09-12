Банкет за 12 млн рублей и платье Galia Lahav: Собчак опять выходит замуж

Журналистка Ксения Собчак 13 сентября выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, банкет состоится в торговом центре "Петровский пассаж", сообщает Life.

Планируется, что Собчак появится в свадебном платье от израильского модельера Galia Lahav, работы которого стоят от 7,5 до 15 тыс. долларов. При этом платье ей достанется бесплатно – компания Bosco предоставит одежду по бартеру.

На торжество приглашено около 300 гостей. Банкет, по разным оценкам, обойдется паре в 12-16 млн рублей.

Со своим прошлым супругом, актером и режиссером Максимом Виторганом, Собчак познакомилась на оппозиционном митинге в феврале 2013 года. Через четыре месяца после начала романа пара провела тайную свадебную церемонию. В ноябре 2016 года родился сын Платон. В конце 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Собчак фактически рассталась с Виторганом, а также слухи об отношениях замужней Собчак с Богомоловым, с которым Виторган подрался в январе 2019 года. "Женщина имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет", – прокомментировала слухи Ксения. 8 марта 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.