В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года

Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

При этом социальная пенсия в 2020 году должна вырасти на 7%, в текущем году ее подняли на 2%.

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3%, а 2022 году – на 5,9%. Социальную – на 2,6 и 3,1% соответственно.

Также запланирован рост цены пенсионного балла – с 87,24 рубля до 93 рублей, в 2021 году – до 98,86 рубля, а в 2022 – до 104,69.

Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец 2019 года составит 14,6 тыс. рублей, у неработающих пенсионеров – 15,5 тыс. рублей, а социальная – 9,3 тыс. рублей.

На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тыс. рублей, у неработающих пенсионеров – 16,4 тыс. рублей, социальная – 9,9 тыс. рублей.

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров, из которых страховую пенсию станут получать – 39,8 млн человек.