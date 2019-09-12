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Новости

"Деньгами бедность не залить": Топилин назвал решение проблемы

, ИА "Амител"
Министр труда считает, нужно выстраивать механизм помощи семьям
Максим Топилин / Фото: ria.ru

Максим Топилин / Фото: ria.ru

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о своем видении путей преодоления бедности в передаче "Диалог" на канале "Россия 24".

По его словам, для этого требуется выстроенный механизм адресной помощи нуждающихся в ней людей и развитие экономики России, который создаст условия для повышения оплаты труда работников.

"Мы действительно не должны ставить приоритеты на заливание этой проблемы деньгами, этим мы не добьемся решения задачи, потому что все-таки ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост зарплат", – заявил Топилин (цитата по РИА "Новости").

Министр труда утверждает, что не следует останавливаться исключительно на финансовой поддержке. Есть и другие меры, которые способны помочь выбраться из сложной жизненной ситуации.

"Где-то это будет обучение, где-то это будет предоставление различных мер материальной поддержки для открытия собственного дела, где-то это будет помощь семье по каким-то трудным жизненным ситуациям", – перечислил чиновник.

Он уточнил, что в 2020 году начнут реализовывать еще один интересный проект, предусматривающий выделение 7 млрд рублей по соцконтракту десяти наименее развитым регионам.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.09.2019 08:45
- гость -

Что же Вы господа-товарищи не живете на средний доход по стране.

12.09.2019 08:46
- гость -

Этот персоонаж обещал конкретную программу по борьбе с бедностью в АК к 1 сентябрю, где она?

12.09.2019 09:17
Медведь-шатун

Не надо помогать!!!! Надо за работу платить нормально!!!!

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