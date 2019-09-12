Один по цене трех. Мэрия Барнаула продает ДК "Трансмаш" за 40 млн рублей

Постановление об условиях приватизации движимого и недвижимого имущества, расположенного по проспекту Ленина, 152 (ДК "Трансмаш") опубликовано на официальном сайте Барнаула.

Согласно тексту документа, подписанного 10 сентября заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергеем Деминым, за участок площадью 3,5 тысячи кв.м и здание 2,4 тысячи "квадратов" просят 40,253 млн рублей.

При этом для желающих принять участие в торгах установлен "шаг" в миллион рублей. То есть, чтобы приобрести землю и здание, нужно предложить на миллион больше, чем другой желающий.

Примечательно, что кадастровая стоимость участка и имущества, как сообщает "Политсибру", почти втрое ниже – 13,7 млн рублей.

Бывший ДК "Трансмаш", расположенный на проспекте Ленина, 152, ожидает реконструкции уже много лет. Здание, которое было построено более 70 лет назад, с начала августа законсервировано, помещения опечатаны. Работники Центра детского творчества Октябрьского района, которые въехали туда в 2010 году, уже тогда жаловались на трещины в стенах и полу. Сейчас находиться в здании просто небезопасно.

Специалисты неоднократно заявляли, что дешевле его снести и построить новое. Ранее обсуждалось, что на месте ДК "Трансмаш" расположится городской планетарий.

Барнаульская епархия получила разрешение на строительство рядом Спасского собора, который будет расположен в парковой зоне у аллеи Ветеранов.

Также рядом построят дом для проживания священнослужителей. Двухъярусное здание, по подобию храма Христа Спасителя в Москве, будет располагаться по проспекту Ленина, 152е. Его нижний уровень займет стилобатная часть со служебными помещениями и воскресной школой. Высота собора составит 45 метров.

Что касается ДК "Трансмаш", то, по данным 2016 года, стоимость реконструкции составляла от 80 до 100 миллионов рублей. Здание имеет историческое значение для города и вряд ли просто так на его месте возможно возведение высотки. Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством еще во время войны в 1944 году.

Спустя два года был возведен по типовому проекту "Барнаултрансмаш". В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора. Широкую известность клуб получил благодаря художнику Алексею Иевлеву.

В 90-е годы объект был передан на баланс города. В 2010 году Союз строителей анонсировал масштабную реставрацию. Ее должна была проводить группа строителей во главе с Владимиром Отмашкиным из УК "СОЮЗ". Однако кроме громких слов история так ничем и не закончилась.