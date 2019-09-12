Один по цене трех. Мэрия Барнаула продает ДК "Трансмаш" за 40 млн рублей

Постановление об условиях приватизации движимого и недвижимого имущества, расположенного по проспекту Ленина, 152 (ДК "Трансмаш") опубликовано на официальном сайте Барнаула.
Согласно тексту документа, подписанного 10 сентября заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергеем Деминым, за участок площадью 3,5 тысячи кв.м и здание 2,4 тысячи "квадратов" просят 40,253 млн рублей.
При этом для желающих принять участие в торгах установлен "шаг" в миллион рублей. То есть, чтобы приобрести землю и здание, нужно предложить на миллион больше, чем другой желающий.
Примечательно, что кадастровая стоимость участка и имущества, как сообщает "Политсибру", почти втрое ниже – 13,7 млн рублей.
Бывший ДК "Трансмаш", расположенный на проспекте Ленина, 152, ожидает реконструкции уже много лет. Здание, которое было построено более 70 лет назад, с начала августа законсервировано, помещения опечатаны. Работники Центра детского творчества Октябрьского района, которые въехали туда в 2010 году, уже тогда жаловались на трещины в стенах и полу. Сейчас находиться в здании просто небезопасно.
Специалисты неоднократно заявляли, что дешевле его снести и построить новое. Ранее обсуждалось, что на месте ДК "Трансмаш" расположится городской планетарий.
Барнаульская епархия получила разрешение на строительство рядом Спасского собора, который будет расположен в парковой зоне у аллеи Ветеранов.
Также рядом построят дом для проживания священнослужителей. Двухъярусное здание, по подобию храма Христа Спасителя в Москве, будет располагаться по проспекту Ленина, 152е. Его нижний уровень займет стилобатная часть со служебными помещениями и воскресной школой. Высота собора составит 45 метров.
Что касается ДК "Трансмаш", то, по данным 2016 года, стоимость реконструкции составляла от 80 до 100 миллионов рублей. Здание имеет историческое значение для города и вряд ли просто так на его месте возможно возведение высотки. Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством еще во время войны в 1944 году.
Спустя два года был возведен по типовому проекту "Барнаултрансмаш". В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора. Широкую известность клуб получил благодаря художнику Алексею Иевлеву.
В 90-е годы объект был передан на баланс города. В 2010 году Союз строителей анонсировал масштабную реставрацию. Ее должна была проводить группа строителей во главе с Владимиром Отмашкиным из УК "СОЮЗ". Однако кроме громких слов история так ничем и не закончилась.
Комментарии
не дорого
Кадастровая стоимость здания, может, и меньше,
а вот землица на красной линии, на пр. Ленина не дёшева.
Тем более, от лица горожан муниципальная собственность(принадлежащая всем барнаульцам) в виде парка передана в безвозмездную собственность навечно РПЦ.
нифига себе. 11тыс. за квадрат на красной линии???? А можно я "сотку" куплю?
А мне понравилось; Барнаульская епархия получила разрешение на строительство рядом Спасского собора, который будет расположен в парковой зоне у аллеи Ветеранов. Также рядом построят дом для проживания священнослужителей. Двухъярусное здание, по подобию храма Христа Спасителя в Москве, будет располагаться по проспекту Ленина, 152е. Его нижний уровень займет стилобатная часть со служебными помещениями и воскресной школой.
То есть деревьям там не быть.
Какя разница сколько стоит земля если на нём стоит здание которое нельзя снести?
12.09.2019 16:00
- гость -
Вам историю про дом Морозова напомнить или сами вспомните, что там былоо можно и что нельзя?
пардон, Михайлова
очень интересна формула получения кадастровой стоимости что 1 метр2 стоит 16,8 рубля
у меня кв оценили по кадастру слегка дороже 48рублей за 1 метр2 и это на окраине, а не на центральном проспекте города
Проверять сначала надо а не писать, Кад стоимость его 19 568 500 еще с 2012г., и не имеет он ни какой культурной ценности, "сноси "не хочу"!
+ земелька почти 14000000, так что ......, пущай "церква" до кучи выкупает или .....