Жители региона помогают маленькой бийчанке восстановиться после укуса клеща

В июне 2019 года компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях и реабилитации после них. Сейчас компания "ВелКен" оказывает помощь Ксении Бесхмельнициной.

Ксюше 11 лет, она живет в Бийске. В 2015 году девочку укусил энцефалитный клещ. Как итог – клещевой энцефалит, менингоэнцефалопатичекая форма, которая привела к страшным последствиям для Ксюши. Для реабилитации ей необходимо 520 000 рублей. На сегодня собрано 135 011 рублей.

"Нам бы хотелось выразить огромную благодарность ООО "ВелКен" за организацию сбора средств для реабилитации нашей дочери. 1 сентября мы вновь пошли в школу, уже в четвертый класс, – поделилась мама Ксении Оксана Евгеньевна. – Это радостное событие омрачает то, что Ксюша пришла на линейку не своими ногами. Мы привезли ее в коляске. Ксюша радуется, ее лицо озаряет улыбка, когда они встречается с одноклассниками и классным руководителем. Дни стали насыщенными для нее: школа, занятия с инструктором ЛФК, массажистом и социальным педагогом. Все это приносит свои результаты: на правой руке уменьшается контрактура, руки стали сильнее, дочь стала активнее двигать ногами и отрывать их с утяжелителями, пытается самостоятельно повернуться на бок. Пусть это небольшие достижения, но мы уверены, что маленькими шагами придем к победе и Ксюша пойдет сама. Для ускорения процесса выздоровления ей необходим тренажер-вертикализатор, который способствует правильному формированию голеностопных, коленных суставов, тазобедренного сустава, а также позвоночника. Это реабилитационное устройство мы планируем приобрести в первую очередь. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Дай вам Бог здоровья!".

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, "Радио Дача Барнаул" и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!".

"Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – можно купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

"Алтайские семечки" – Подари сердцам жизнь!

Сайт проекта http://podari-serdcam.ru/.