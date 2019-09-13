Пятница, 13 Сентябрь, 11:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,19
€ 71,83
Обь
92см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Жители региона помогают маленькой бийчанке восстановиться после укуса клеща

, ИА "Амител"
ООО "ВелКен" в рамках благотворительной акции собирает полмиллиона рублей, необходимые для реабилитации 11-летней Ксении

В июне 2019 года компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях и реабилитации после них. Сейчас компания "ВелКен" оказывает помощь Ксении Бесхмельнициной.

Ксюше 11 лет, она живет в Бийске. В 2015 году девочку укусил энцефалитный клещ. Как итог – клещевой энцефалит, менингоэнцефалопатичекая форма, которая привела к страшным последствиям для Ксюши. Для реабилитации ей необходимо 520 000 рублей. На сегодня собрано 135 011 рублей.

"Нам бы хотелось выразить огромную благодарность ООО "ВелКен" за организацию сбора средств для реабилитации нашей дочери. 1 сентября мы вновь пошли в школу, уже в четвертый класс, – поделилась мама Ксении Оксана Евгеньевна. – Это радостное событие омрачает то, что Ксюша пришла на линейку не своими ногами. Мы привезли ее в коляске. Ксюша радуется, ее лицо озаряет улыбка, когда они встречается с одноклассниками и классным руководителем. Дни стали насыщенными для нее: школа, занятия с инструктором ЛФК, массажистом и социальным педагогом. Все это приносит свои результаты: на правой руке уменьшается контрактура, руки стали сильнее, дочь стала активнее двигать ногами и отрывать их с утяжелителями, пытается самостоятельно повернуться на бок. Пусть это небольшие достижения, но мы уверены, что маленькими шагами придем к победе и Ксюша пойдет сама. Для ускорения процесса выздоровления ей необходим тренажер-вертикализатор, который способствует правильному формированию голеностопных, коленных суставов, тазобедренного сустава, а также позвоночника. Это реабилитационное устройство мы планируем приобрести в первую очередь. Огромное спасибо всем неравнодушным людям. Дай вам Бог здоровья!".

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров: "Катунь 24", Алтайское отделение Российского детского фонда, "Радио Дача Барнаул" и "Мой Алтай" за активное участие, за помощь в информационном освещении акции "Подари сердцам жизнь!". 

 "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – можно купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

"Алтайские семечки" – Подари сердцам жизнь!

Сайт проекта http://podari-serdcam.ru/.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:55
Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию 0
11:38
"Мебельный сговор" выявили на аукционах для нужд медучреждений Алтайского края 0
11:29
"Черноголовка" купила барнаульскую кондитерскую фабрику "Алтай" 3
11:26
Спикер АКЗС призвал муниципалитеты активнее участвовать в краевых программах 0
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 14
11:01
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 0
11:00
"Город. Слушай!". История восьмая. Демидовская площадь 0
10:42
Какая дорога главная? Два дорожных знака поставили барнаульских водителей в ступор 4
10:31
Жители региона помогают маленькой бийчанке восстановиться после укуса клеща 0
10:30
Законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан рассмотрят в Госдуме 3
10:12
Рабочий погиб в Бийске во время ремонта системы отопления 1
10:02
Уикенд для всех от официального дилера Toyota-Lexus состоится в Барнауле 0
09:58
Шнобелевские премии вручили ученым в США 2
09:33
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда 3
09:14
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян 15
09:02
Стань спецагентом 2ГИС и получи iPhone XR: в Барнауле стартовал новый квест 2
08:45
МИД России заявил об окончании войны в Сирии 9
08:05
Роскачество: каждая пятая АЗС в России недоливает топливо 8
08:02
Одеться к зиме и не разориться: где в Барнауле найти доступную верхнюю одежду 1
07:58
Рабочие устроили массовую драку в столовой на заводе "Газпрома". Видео 6
07:50
Лучшие из лучших: девять алтайских студентов получили стипендии от Фонда Мельниченко 2
07:32
Драгоценная "Пятница 13-е": "Золотой телец" снял триллер 3
07:28
Портрет летчиков, посадивших самолет в поле, украсит стену многоэтажки в Сургуте 1
07:28
Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь 11
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го: версия Amic.ru 10
06:58
Почему пятница 13-е вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 1
06:45
Держитесь подальше от воды. Рекомендации астрологов и психолога в пятницу 13 0
06:43
Лекарство, которое спасло миллионы. 10 удивительных фактов о пенициллине 2
06:32
Фотографии из жизни, от которых становится не по себе 0
06:01
Алтайский край попадет в проект "Гастрономическая карта России" 1
00:13
СК просит суд вернуть дело подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка 9
22:59
Перед родителями школьника с "прической Ибрагимовича" извинились 4
22:24
Состоялась премьера снятого на Алтае фильма "Я уеду жить в "Свитер" 1
21:56
Кузнецова просит не судить подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка 4
21:02
Средний возраст россиян преодолел рубеж в 40 лет 5
20:45
"Эстетика без вирусов и глюков, которая не виснет": барнаульцы о новом iPhone 11 4
20:26
В Барнауле продлили перекрытие улицы Папанинцев 0
20:09
Путин сдержал обещание спустя 20 лет, выпив стопку в Дагестане 6
19:27
СК проверит руководство школы после давления на ребенка из-за прически 3
19:18
Информация о гибели ребенка в школе Барнаула оказалась выдуманной 0
19:09
Словно сахарная вата: фото удивительных кучевых облаков над Барнаулом 3
18:49
Первую межзвездную комету открыл российский астроном 0
18:05
Тарантино дал интервью Собчак. Политика и любовницы – табу 0
17:59
Возбуждено дело в отношении опекунши, истязавшей на Алтае приемных детей 0
17:33
Гуфа и Тимати заподозрили в незаконной агитации в клипе "Москва" 4
17:09
"Весом 15,400": алтайский рыбак поймал на картошку гигантского сазана 2
16:58
В ЦБ рассказали, как избежать навязывания ненужных услуг 4
16:49
Коллекцию часов на 23 млн рублей украли у футболиста сборной России 4
16:32
Мастерские художников в Барнауле заливает водой из-за ремонта крыши 3
16:03
"Террористы" попросили продукты и выдвинули неприемлемые политические требования 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.