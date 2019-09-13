Роскачество: каждая пятая АЗС в России недоливает топливо

Агентство проверило 200 заправок, на 39 из которых были зафиксированы нарушения, сообщают "Известия".

Исследования проводились как на крупных сетевых, так и на независимых АЗС. На каждой десятой заправке обнаружили некачественное топливо.

В Роскачестве отметили, что подобные проверки проводятся планово, а также внепланово, в присутствии представителя АЗС.

Количество жалоб на нарушения при продаже топлива выросло на 36% по сравнению с прошлым годом, рассказали в агентстве.