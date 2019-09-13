Рабочий погиб в Бийске во время ремонта системы отопления

В четверг, 12 сентября, в ООО "Транспортные логистические системы" (ТСЛ) на станции нейтрализации железнодорожных цистерн погиб человек, пишет "Бийский рабочий".

По данным издания, при проведении электросварочных работ произошел хлопок, "повлекший разрушение технологического оборудования". В результате погиб один сотрудник ТЛС.

Работы по ремонту системы отопления проводились в рамках плановых мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, отмечает издание.

ТЛС оказывает услуги по погрузке-разгрузке железнодорожных вагонов, занимается железнодорожными грузоперевозками, имеет около десяти контрагентов, среди них ФКП "Бийский олеумный завод".