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Топилин: повышение МРОТ на 850 рублей коснется 3,2 млн россиян

, ИА "Амител"
С 1 января 2019 года МРОТ в России составляет 11 280 рублей
По словам Топилина, МРОТ будет увеличен на 7,5% / Фото: Sm-news.ru

По словам Топилина, МРОТ будет увеличен на 7,5% / Фото: Sm-news.ru

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется 3,2 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей", – рассказал Топилин.

По его словам, МРОТ будет увеличен на 7,5%, до 12 130 рублей.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об установлении минимума с 1 января 2020 года.

Напомним, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.09.2019 12:34
- гость -

"Суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей"

3.2 млн. человек * 850 рублей = 2,72 млрд.
Сумма в 10 раз меньше, куда остальные деньги господин Топилин деть собрался?

13.09.2019 12:40
- гость -

12:34, вы агент Навального, слуга госдепа и русофоб, не даёте нормально воровать работать

13.09.2019 13:00
- гость -

Повышение МРОТ коснётся всех граждан, т.к. многие сборы, пошлины, штрафы и т.д. расчитываются от МРОТ.

13.09.2019 13:11
- гость -

МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума

еще-бы уточнили что прожиточный минимум есть минимум физического выживания, так сказать верхняя граница нищеты...

13.09.2019 13:15
- гость -

Сумма в 10 раз меньше

половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях

походу у кого-то зарплата считается от величины мрота путем умножения ее на некий коэффициент)))

13.09.2019 13:29
- гость -

ВРАНЬЕ.

13.09.2019 13:50
- гость -

Где программа преодоления бедности для Алтайского края, пустобрех

13.09.2019 13:53
- гость -


13.09.2019 13:00
- гость -

давно уже к мроту это все не привязано

13.09.2019 14:08
- гость -

13:50, писали что к 1 сентября будет. А вот какого года?

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