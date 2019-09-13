Топилин: повышение МРОТ на 850 рублей коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется 3,2 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.
"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей", – рассказал Топилин.
По его словам, МРОТ будет увеличен на 7,5%, до 12 130 рублей.
С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об установлении минимума с 1 января 2020 года.
Напомним, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
Комментарии
"Суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей"
3.2 млн. человек * 850 рублей = 2,72 млрд.
Сумма в 10 раз меньше, куда остальные деньги господин Топилин деть собрался?
12:34, вы агент Навального, слуга госдепа и русофоб, не даёте нормально
вороватьработать
Повышение МРОТ коснётся всех граждан, т.к. многие сборы, пошлины, штрафы и т.д. расчитываются от МРОТ.
МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума
еще-бы уточнили что прожиточный минимум есть минимум физического выживания, так сказать верхняя граница нищеты...
Сумма в 10 раз меньше
половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях
походу у кого-то зарплата считается от величины мрота путем умножения ее на некий коэффициент)))
ВРАНЬЕ.
Где программа преодоления бедности для Алтайского края, пустобрех
13.09.2019 13:00
- гость -
давно уже к мроту это все не привязано
13:50, писали что к 1 сентября будет. А вот какого года?