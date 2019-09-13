Топилин: повышение МРОТ на 850 рублей коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) коснется 3,2 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов составит 20,9 млрд рублей", – рассказал Топилин.

По его словам, МРОТ будет увеличен на 7,5%, до 12 130 рублей.

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 280 рублей. В августе Минтруд внес в правительство законопроект об установлении минимума с 1 января 2020 года.

Напомним, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.