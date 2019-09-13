Жители Бийска почувствовали пятибалльное землетрясение

Жители Бийска в социальных сетях обсуждают сейсмическую активность.
Первые толчки бийчане почувствовали около 11:10 утра. Жители сообщают, что было несколько толчков.
В некоторых районах Бийска сейсмическую активность не заметили.
Эпицентр землетрясения находится в Республике Алтай, в 260 километрах от Бийска. Магнитуда в эпицентре составляет 5,3 балла.
Населенных пунктов в непосредственной близости от очага нет.
Комментарии
Жители Барнаула тоже
На 9 этаже почувствовали
В Бийске ещё как заметили.
На 9м этаже в барнауле чувствовалось
на 16м-тишина
мы на 5-м в Барнауле уловили