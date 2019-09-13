Жители Бийска почувствовали пятибалльное землетрясение

Жители Бийска в социальных сетях обсуждают сейсмическую активность.

Первые толчки бийчане почувствовали около 11:10 утра. Жители сообщают, что было несколько толчков.

В некоторых районах Бийска сейсмическую активность не заметили.

Эпицентр землетрясения находится в Республике Алтай, в 260 километрах от Бийска. Магнитуда в эпицентре составляет 5,3 балла.

Населенных пунктов в непосредственной близости от очага нет.