Алтайское село участвует в конкурсе на самое смешное название

Конкурс на самое смешное название проводит сервис путешествий.

Пользователи и эксперты отобрали 100 сел, которые разделили на 10 групп. Победитель каждой группы выйдет в финал, где поборется за титул "Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019".

На титул претендует алтайское село Полуямки, а также Беляши из Республики Алтай, рассказали в сообществе Barnaul22.

Первый финалист конкурса уже определен – село Мухоудеровка в Белгородской области.