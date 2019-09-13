Алтайское село участвует в конкурсе на самое смешное название

Конкурс на самое смешное название проводит сервис путешествий.
Пользователи и эксперты отобрали 100 сел, которые разделили на 10 групп. Победитель каждой группы выйдет в финал, где поборется за титул "Российский населенный пункт с самым веселым названием – 2019".
На титул претендует алтайское село Полуямки, а также Беляши из Республики Алтай, рассказали в сообществе Barnaul22.
Первый финалист конкурса уже определен – село Мухоудеровка в Белгородской области.
Комментарии
0,841 км2. 841 чел. это что ж за село такое? по 1м2 на человека с учетом домов , огородов и построек?
а почему Новодраченино не участвует в конкурсе от края?
13.09.2019 14:16
- гость -
Наверно не поделили со Стародраченино, кто более достоин. Как вилариба с велабаджой в свое время ))))))