Школы и детские сады закрыли в Республике Алтай из-за трех землетрясений

Образовательные учреждения закрыли в Горном Алтае после трех подземных толчков магнитудой 5,3, 5,1 и 3,6, которые были зафиксированы сегодня утром в Улаганском районе республики, сообщили в региональном МЧС.
"12 школ и восемь детских садов приостановили свою деятельность по решению администрации. Возможен риск новых толчков", — рассказали в ведомстве.
Сейчас специалисты проверяют целостность зданий и сооружений.
Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии, уточнили в МЧС.
Толчки ощутили на себе жители Бийска, Барнаула, Новосибирска и Кузбасса. Бийским школам также рекомендовано отменить занятия в младших классах.
Комментарии
Дрожь земли, начало.
21 век
2- гость -
Причём здесь 21 век?
Там всегда трясет. Горы молодые.