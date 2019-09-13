Школы и детские сады закрыли в Республике Алтай из-за трех землетрясений

Образовательные учреждения закрыли в Горном Алтае после трех подземных толчков магнитудой 5,3, 5,1 и 3,6, которые были зафиксированы сегодня утром в Улаганском районе республики, сообщили в региональном МЧС.

"12 школ и восемь детских садов приостановили свою деятельность по решению администрации. Возможен риск новых толчков", — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты проверяют целостность зданий и сооружений.

Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии, уточнили в МЧС.

Толчки ощутили на себе жители Бийска, Барнаула, Новосибирска и Кузбасса. Бийским школам также рекомендовано отменить занятия в младших классах.