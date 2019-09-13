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Новости

Школы и детские сады закрыли в Республике Алтай из-за трех землетрясений

, ИА "Амител"
Череда землетрясений разной магнитуды зафиксирована в регионе 13 сентября
Фото: Ren.tv

Фото: Ren.tv

Образовательные учреждения закрыли в Горном Алтае после трех подземных толчков магнитудой 5,3, 5,1 и 3,6, которые были зафиксированы сегодня утром в Улаганском районе республики, сообщили в региональном МЧС. 

"12 школ и восемь детских садов приостановили свою деятельность по решению администрации. Возможен риск новых толчков", — рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты проверяют целостность зданий и сооружений. 

Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии, уточнили в МЧС. 

Толчки ощутили на себе жители Бийска, Барнаула, Новосибирска и Кузбасса. Бийским школам также рекомендовано отменить занятия в младших классах.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.09.2019 15:00
- гость -

Дрожь земли, начало.

13.09.2019 15:30
- гость -

21 век

13.09.2019 15:50
Чучмек

2- гость -

Причём здесь 21 век?

13.09.2019 15:53
- гость -

Там всегда трясет. Горы молодые.

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