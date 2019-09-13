СМИ: у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на паблик Mash.

Официального подтверждения информации не поступало. Ранее Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Также сообщается, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга.

Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, последнее время она лечилась в Европе.

В московскую же клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев, сообщается в СМИ.

Напомним, в 2013 году стало известно о болезни Фриске. Вскоре после рождения сына она начала жаловаться на головные боли. Врачи диагностировали, что у певицы глиобластома — неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга. Жанну лечили в лучших клиниках Европы, но ничего не помогало. В итоге было решено остановиться на клинике в Лос-Анжелесе, где, как выяснила пресса, Фриске лечили экспериментальным препаратом ICT-107. Умерла она 15 июня 2015 года.