СК: более полумиллиона пенсионных накоплений перевели в негосударственные фонды

СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации заявлений о переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные фонды, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Иванова отметила, что, по данным следствия, с 2018 по 2019 год было фальсифицировано более 500 тыс. заявлений от имени россиян о досрочном переводе их накопительной части пенсий в негосударственные фонды.

Причастны к мошенничеству ряд лиц, которые не указываются.

"После этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда, преимущественно в отделение по Москве и Московской области", – сообщила Иванова, говоря о перенаправлении накоплений россиян.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", а именно по части "Покушение на мошенничество".