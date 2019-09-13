Катафалк, венчание и банкет за 16 млн: как прошла свадьба Ксении Собчак

Торжество обсуждали во всех СМИ России, а молодожены смогли удивить не только журналистов, но и приглашенных гостей.

На церемонию бракосочетания пара приехала на черном катафалке с бархатными шторами и надписью ''Пока смерть не разлучит нас". В пути они успели нарушить правила дорожного движения. Автомобиль ехал с открытым верхом, а молодожены были не пристегнуты. Церемония проходила в одном из самых престижных ЗАГСов Москвы — Грибоедовском.

После ЗАГСа молодожены отправились в храм Большого Вознесения на венчание. Во время обряда венец Ксении Собчак держал телеведущий Андрей Малахов.

Финальной точкой торжества стал банкет на 300 человек. Среди гостей — Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира и Игорь Верник. Примерная стоимость банкета — 16 млн рублей. но, как отмечают участники свадебного рынка, пара могла не заплатить ни копейки. Бесплатные мероприятия для звезд по бартеру — не редко встречаются в этом бизнесе.