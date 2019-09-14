Погода в Алтайском крае на выходных: потепление и дожди

В ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 14 сентября, в южных районах пройдут небольшие дожди при порывах ветра до 14 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +13°C до +18°C, в темное – от +3°C до +8°C (местами заморозки от -2°C).

В Барнауле: днем – от +13°C до +15°C, ночью – от +5°C до +7°C. Прогнозируется утренний туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В воскресенье, 15 сентября, в Алтайском крае местами выпадут осадки. В восточной и северной части региона ожидаются небольшие дожди. В светлое время суток столбик термометра покажет от +16°C до +21°C, в темное – от +6°C до +11°C (в предгорьях – от +1°C). Скорость ветра временами будет достигать 13 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +18°C до +20°C, ночью – от +5°C до +7°C. Дождь в краевой столице ожидается только в вечернее время.

Напомним, что потепление продолжится. По прогнозу алтайского ЦГМС, с 15 сентября в регионе установится бабье лето. Так, уже в понедельник дневная температура может достигать +24°C.