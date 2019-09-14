Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в чулках и корсете

Российская журналистка Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете и полуголой, сообщает РИА "Новости".
Невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи с себя и самой невесты.
Свадьба Ксении и Константина прошла в пятницу, 13 сентября, в Москве. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
В июне Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. У них есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.
Комментарии
Она ж теперь на первом будет ввести передачу, ей можно...
Действительно гадкое зрелище
А пыталась президенткой РФ стать.За неё кто-то голосовал,лохматый с эха Москвы её продвигал.
Да........ А кто-то ведь в президенты ее хотел)))))))))
Станцевала полуголой вскоре после венчания. И кто тот, кто ее венчал?