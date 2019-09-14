Минфин рассказал об "идеальных водителях", для которых ОСАГО подешевеет в 3-4 раза

После изменений тарификации ОСАГО цена полиса для "идеальных водителей" станет дешевле в три-четыре раза. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект о введении новой системы тарификации в ОСАГО. Поправки разработали Минфин и Центробанк, ожидается, что они будут приняты в максимально короткие сроки.

По словам Моисеева, на снижение тарифов могут рассчитывать водители, на чьих автомобилях установлены тахографы. Кроме того, этот водитель должен быть моложе 50 лет, проживать в Центральной России, иметь водительский стаж не менее 30-ти лет и не быть виновником ни одного ДТП. В этом случае стоимость ОСАГО составит около 2,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.

"Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции", – добавил Моисеев.

Законопроект, который сейчас рассматривают в думе, позволит страховщикам самим определять тариф ОСАГО, но в пределах установленного Банком России коридора.

После введения в действие нового закона самый дорогой полис ОСАГО будет стоить около 15 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Дело в том, что к злостным нарушителям правил дорожного движения будут применять самый высокий тариф.

Тахографы в машины нужны для того, чтобы страховщики могли учитывать характеристики вождения автовладельца. Таким образом и предполагается, что ответственные водители будут платить меньше, а лихачи – больше.