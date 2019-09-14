Более 9 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ. Большинство – дети

Сезон простуд начался в Алтайском крае. Более 9 тысяч жителей региона заболели ОРВИ за неделю с 2 по 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Большинство из них – дети в возрасте до 14 лет.
Однако в целом число заболевших значительно меньше, чем год назад.
"В крае зарегистрировано 9,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года", – отмечают в ведомстве.
Также специалисты отмечают, что случаев заболевания гриппом пока в регионе не зарегистрировано.
Поможет прививка
В Алтайском крае продолжается вакцинация от гриппа. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что все вакцины, которые применяются, содержат вирусы гриппа, которые ожидаются в этом году в нашем регионе.
Также напомним, что прививка против гриппа обязательна для детей с шести месяцев, а также тех, кто посещают детский сад, для учащихся школ, ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций, сотрудников транспорта и коммунальной сферы. Необходимо ставить прививки беременным, лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.
В Алтайский край поступило уже 535 762 тыс. доз противогриппозной вакцины. Всего этой осенью планируется привить 1,215 млн жителей региона, это 51,4% населения края.
Комментарии
Да не прививки помогут,а своевременный запуск отопления в садах,школах,и жилых домах одновременно.Запускаться надо не позднее 15 сентября.Ну хорошо,15-воскресенье,тогда с 16 сентября.Пока всю систему заполнят,пока разгонят,уйдет две недели.А осень ждать не будет!Счет на тысячи заболевших!Чего тянуть?Даешь тепло в дом!!!!!
Да!!!
Эту неделю ночевали в холодных домиках в Горном и ходили под дождем, не заболели. Каждый вечер на ночь жую 1/4 зубчика чеснока.
Давно уже должна быть продумана система отопления по необходимости. В том же садике нет на батареях кранов. То холодина, то жара, не регулируется никак. Зимой духота, открывают окна, дети простывают.осенью холодно, ходят чуть не в куртках
Забыли написать, что при орз нельзя вакцинироваться. После выздоровления не раньше, чем через две недели
14.09.2019 13:32
- гость -
Эту неделю ночевали в холодных домиках в Горном и ходили под дождем, не заболели. Каждый вечер на ночь жую 1/4 зубчика чеснока.
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В Горном не от кого заражаться, там хоть в ледяную речку ныряй, ОРВИ не будет.
В августе по городу ходила злая зараза.
Тяжелое течение ОРВИ, температура по 7-10 дней, заражаемость коллег и родственников под 80%.
У троих взрослых знакомых были осложнения в виде отита впервые в жизни. Остаточные явления в виде кашля по месяцу.
Я думал, вообще в пандемию выльется, но как-то тихо.
В больницу почти никто не обращался, в статистику не попали, все на ногах перенесли.
Звериный оскал капитализма. Некогда болеть.
Вчера, 13 сентября, коммунальные службы уже занялись подачей тепла на соцкультбытовые объекты областного центра, Крапивинского района, Калтана, Осинников, Междуреченская и Мысков, а сегодня обеспечить тёплые батареи планируют и в Тайге. В планах коммунальщиков запустить отопительный сезон во всех городах региона в течение ближайших нескольких дней.
Кузбасс как всегда впереди.Немного погодя подтянется Новосиб,там тоже не будут ждать морозов.Наши же как всегда ждут и надеются на "бабье" лето,которое последний раз было у нас еще при тухтахтамоне!Кого ждем,исполняющий обязанности?