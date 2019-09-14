Более 9 тысяч жителей Алтайского края заболели ОРВИ. Большинство – дети

Сезон простуд начался в Алтайском крае. Более 9 тысяч жителей региона заболели ОРВИ за неделю с 2 по 8 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Большинство из них – дети в возрасте до 14 лет.

Однако в целом число заболевших значительно меньше, чем год назад.

"В крае зарегистрировано 9,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года", – отмечают в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что случаев заболевания гриппом пока в регионе не зарегистрировано.



Поможет прививка

В Алтайском крае продолжается вакцинация от гриппа. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что все вакцины, которые применяются, содержат вирусы гриппа, которые ожидаются в этом году в нашем регионе.

Также напомним, что прививка против гриппа обязательна для детей с шести месяцев, а также тех, кто посещают детский сад, для учащихся школ, ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций, сотрудников транспорта и коммунальной сферы. Необходимо ставить прививки беременным, лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

В Алтайский край поступило уже 535 762 тыс. доз противогриппозной вакцины. Всего этой осенью планируется привить 1,215 млн жителей региона, это 51,4% населения края.