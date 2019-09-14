Барнаулец пошел за грибами в пятницу 13-го и пропал

73-летнего Федора Маскалева разыскивают в Барнауле. В пятницу, 13 сентября, он отправился в лес за грибами. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно.

Родственники не исключают, что мужчина мог уехать на электричке в село Озерки (Тальменский район). Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост – 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, темно-синие джинсы и черные резиновые сапоги.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).