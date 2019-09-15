Барнаулец умер в магазине "Мария-Ра" пока стоял в очереди у кассы

Мужчина умер в "Марии-Ра" / Фото: vk.com/incident22

Мужчина скончался в магазине "Мария-Ра" в субботу, 14 сентября, примерно в восемь часов вечера, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

"Он стоял в очереди, затем упал и умер", — рассказала очевидица.

Инцидент произошел в магазине по адресу Белинского,12 в барнаульском поселке Южный.