Барнаулец умер в магазине "Мария-Ра" пока стоял в очереди у кассы

Мужчина умер в "Марии-Ра" / Фото: vk.com/incident22
Мужчина скончался в магазине "Мария-Ра" в субботу, 14 сентября, примерно в восемь часов вечера, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
"Он стоял в очереди, затем упал и умер", — рассказала очевидица.
Инцидент произошел в магазине по адресу Белинского,12 в барнаульском поселке Южный.
Комментарии
Так в маришках очереди последнее время совсем неприличные. Чем дольше очередь тем выше вероятность, что в ней кто-то умрёт.
а в ленте какие очереди, ужас, бросаешь тележку и уходишь
Имхо - самые адовые очереди в отделах соцзащиты.