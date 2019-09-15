Названы 25 самых популярных в России фамилий

Какие в России фамилии самые распространенные и как следует искать корни своей фамилии рассказал в интервью "Российской газете" председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктором исторических наук Алексей Мосин.

По его словам, сейчас в стране больше всего насчитывается Ивановых. В четверку на протяжении длительного времени неизменно входят Иванов, Кузнецов и Попов.

Дополняют десятку Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков и Федоров. В двадцатку также вошли Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов и Николаев. ТОП-25 замыкают Орлов, Андреев, Макаров, Никитин и Захаров.

При этом эксперт уточнил, что могут быть небольшие населенные пункты, в которых эти фамилии вообще не встречаются. Но если брать отдельные мегаполисы, где проживают много людей, то, в целом, картина популярности будет приблизительно такой же.