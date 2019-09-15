Поезд протаранил вышку в Алтайском крае. Есть пострадавшие

Поезд протаранил вышку монтажно-восстановительной автомотрисы в Тальменском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

ЧП случилось на станции Озерки 14 сентября в 14:32. В результате столкновения пострадали три железнодорожника. Им оказана медицинская помощь.

В связи с ликвидацией последствий столкновения движение поездов по двум ж/д путям задержали на час. Причины случившегося устанавливаются.

Это не первое ЧП на железной дороге в Тальменском районе за последний месяц. Так, 21 августа там сошла с рельсов цистерна товарного поезда. В результате происшествия возникли задержки железнодорожного сообщения.