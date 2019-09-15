До конца года в Бийске создадут 500 мест в яслях детских садов

Мэр Бийска Александр Студеникин пообещал, что к концу года в Бийске создадут не меньше 500 мест в ясельных группах детских садов, сообщают "Вести Алтай".

По его словам для этого в наукограде построят два детских сада на 200 мест. Еще несколько переоборудуют.

Так, например, для этой цели власти выкупили здание Бийского филиала "Современной гуманитарной академии" за 60 млн рублей. При этом большую часть затрат компенсировали из краевого бюджета. Еще 50 млн рублей пойдет на ремонт.

В частности, предусмотрена замена заменить кровли, перепланировка, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Здание будет вмещать 200 детей. Первый этаж полностью отведут под ясли.

"Продолжаем капитальный ремонт детского сада по ул. Николая Липового, 66. Выкупили его у частных лиц благодаря финансированию по нацпроекту "Демография", — написал в своем Instagram Студеникин.