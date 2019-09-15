"Ребенок пролетел несколько метров": несовершеннолетнего сбили на переходе в Барнауле

Ребенка сбили на пешеходном переходе на улице Антона Петрова в Барнауле 15 сентября, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП произошло около 12:00 напротив ТЦ "Ледокол". Несовершеннолетний выехал на переход на самокате, водитель белой иномарки не остановился.

"Ребенок пролетел несколько метров от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки", – рассказали очевидцы.

Пострадавший потерял сознание, но остался жив. С места происшествия его увезли медики. Информации о текущем состоянии ребенка нет.

Водитель с места происшествия не уехал. Подробности инцидента выясняются.