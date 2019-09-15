"Ребенок пролетел несколько метров": несовершеннолетнего сбили на переходе в Барнауле

Ребенка сбили на пешеходном переходе на улице Антона Петрова в Барнауле 15 сентября, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло около 12:00 напротив ТЦ "Ледокол". Несовершеннолетний выехал на переход на самокате, водитель белой иномарки не остановился.
"Ребенок пролетел несколько метров от места столкновения. Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки", – рассказали очевидцы.
Пострадавший потерял сознание, но остался жив. С места происшествия его увезли медики. Информации о текущем состоянии ребенка нет.
Водитель с места происшествия не уехал. Подробности инцидента выясняются.
Комментарии
Пока в голове тупых родителей не щелкнет что их отпрыск не бессмертен так и будет. Учите детей культуре поведения на дороге а не водитель всегда виноват даже если ты мертв
только у нас водители ведут себя на дороге как короли, задавлю, но не приостановлюсь
вот и отписался "умный" родитель
только хамить и умеете
"Учите детей культуре поведения на дороге" - так и водителей этому же надо учить
Покажите хоть одного трезвого водителя который специально сбивает пешехода их нет зато пешеходов идущих на красный тащущих через дорогу своих детей вне пешеходного перехода который находиться в 50 метрах которые не заставляют детей слезать с велосипеда на пешеходном переходе со словами он же ребенок ему можно их вагон и маленькая телега. А "виноваты" во всем водители?
Я всегда уважаю аккуратных людей, которые не ленятся, слезают со своих велосипедов перед переходом по зебре. И вызывают мандраж уверенные в себе, прямо едущие и дальше. С детей спрос меньше, но тем не менее....
Вот в том и дело что с детей спроса вообще быть не может спрос есть с родителей которые я считаю должны научить правильному поведению на дороге.Своего ребенка учил с детства в пять лет переводил меня за руку через попова в восемь ездил на тренировки сам сейчас ему 17 ни разу не попал под машину "удивительное рядом"